מרוץ נגד המוות עם 233 קמ"ש: הלמבורגיני המשטרתית שמצילה חיים

באיטליה, גם ניידת משטרה יכולה להפוך לאטרקציה מוטורית. למבורגיני, יצרנית מכוניות העל האיטלקית, ידועה ברחבי העולם בזכות כלי הרכב העוצמתיים שלה, העיצוב הנמוך והחד והמנועים שמפיקים שאגה שקשה להתעלם ממנה.

אבל אחת המכוניות המפורסמות שלה קיבלה תפקיד יוצא דופן: היא עלתה על הכביש לא רק כדי להרשים חובבי רכב, אלא גם כדי לשרת את משטרת איטליה. מדובר בלמבורגיני הורקאן, מכונית־על המצוידת במנוע עוצמתי המסוגל להאיץ מאפס למאה קמ״ש בתוך כ־3.2 שניות ולהגיע למהירות מרבית של כ־300 קמ״ש. בשנת 2017 מסרה החברה מכונית כזאת למשטרה האיטלקית, והיא הותאמה לשימוש משטרתי והוצבה בשירות סיור הכבישים.

האריה השואג - למבורגיני - צילום: יצרן 10 10 0:00 / 0:40 האריה השואג - למבורגיני ( צילום: יצרן )

עם אורות כחולים מהבהבים, ציוד משטרתי ומנוע שמסוגל לספק ביצועים יוצאי דופן, הלמבורגיני הפכה לכלי שימושי במצבים שבהם המהירות חשובה במיוחד. בכבישים המהירים, היא יכולה לסייע לשוטרים במרדפים אחר נהגים חשודים ובעברייני תנועה, כשהם נדרשים לסגור מרחק במהירות ולהגיב לאירועים בזמן אמת.

אלא שללמבורגיני המשטרתית יש גם צד אחר, מפתיע הרבה יותר. לפעמים היא יוצאת לדרך לא כדי לתפוס מישהו, אלא כדי להעביר מטען מציל חיים.

בוקר אחד, בשנת 2017 נהגים בכבישים המהירים של איטליה הבחינו במחזה לא שגרתי. למבורגיני בצבעי משטרת המדינה חלפה על פניהם במהירות, אורות החירום שלה מהבהבים והמנוע העוצמתי נשמע למרחוק.

אבל הפעם לא היה עבריין בקצה המרדף.

בתא הקדמי של המכונית, הותקן מכל קירור רפואי מיוחד. בתוכו הונחה כליה אמיתית, שנועדה להגיע לבית חולים שבו המתינו לה לצורך השתלה.

לוחמי הכליות - משטרת איטליה באירוע מציל חיים - צילום: משטרת איטליה 10 10 0:00 / 1:47 לוחמי הכליות - משטרת איטליה באירוע מציל חיים ( צילום: משטרת איטליה )

המשימה הייתה להעביר את הכליה מרומא לפדובה, שבצפון איטליה. המרחק בין שתי הערים עומד על כ־489 קילומטרים, יותר מ־300 מייל. נסיעה רגילה במסלול הזה עשויה להימשך כחמש שעות, אבל הפעם הזמן היה קצר בהרבה.

הלמבורגיני יצאה לדרך והשלימה את המסע בתוך קצת יותר משעתיים, במהירות ממוצעת שדווחה בכ־145 מייל לשעה, שהם כ־233 קמ״ש.

משטרת איטליה פרסמה לאחר מכן סרטון מהנסיעה. בתיעוד נראית המכונית דוהרת בכביש המהיר, האורות הכחולים מהבהבים והמנוע שלה שואג. המראה אמנם הזכיר מרדף מסעיר, אבל המטרה הייתה שונה לחלוטין: להביא את האיבר ליעדו במהירות.

הלמבורגיני, שנמסרה למשטרה על ידי יצרנית הרכב, הותאמה מראש למשימות כאלה. תא הקירור שבחזיתה מאפשר להעביר איברים בתנאים המתאימים, והיא מצוידת גם בדפיברילטור ובציוד משטרתי רגיל.

הנסיעה מרומא לפדובה לא הייתה הפעם הראשונה שבה המכונית שימשה להעברת כליה להשתלה. בדצמבר 2022, יצאה הלמבורגיני למשימה דומה, הפעם עם שתי כליות שהיו מיועדות לשני חולים שונים.

האיברים הועברו מפדובה לבית חולים במודנה, ובהמשך לבית חולים ברומא. המשטרה האיטלקית פרסמה תמונות של המכל הרפואי ושל העברת האיברים לצוותים הרפואיים.

כך, מכונית ספורט שהומרה למכונית מרדפים הומרה שוב לניידת להצלת חיים או כמו שאמר פעם פרוצ'ו למבורגיני, האיש שהפך את שמו לאחד המותגים המזוהים ביותר עם מהירות ועוצמה: ״כשאתה מפסיק לעבוד, אתה מתחיל למות״. הוא בטח התכוון לניידת האיטלקית.