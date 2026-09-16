תקן חדש קובע: כך יחושב שטח הדירה בישראל

מועצת שמאי המקרקעין במשרד המשפטים אישרה היום (רביעי) את תקן 9.1, הקובע הגדרה מוסכמת ואחידה למונח "שטח דירה". התקן החדש נועד להחליף את תקן 9.0 ולפתור מחלוקות מקצועיות שנותרו פתוחות בנוגע לשיטת המדידה של דירות בישראל.

התקן אושר לאחר עבודת מטה שנמשכה כשנה, בהשתתפות ועדה מקצועית שהורכבה מנציגי משרדי ממשלה ומהמגזר הפרטי. במשרד המשפטים מעריכים כי ההגדרה האחידה תגביר את הוודאות בשוק הנדל"ן, תצמצם הליכים משפטיים וביורוקרטיים ותבטיח שקיפות רבה יותר מול רוכשי הדירות.

לאורך השנים היו נהוגות בישראל כמה שיטות למדידת שטח דירה, בהתאם להגדרות שנקבעו בחוקים שונים. ההבדלים נגעו בין היתר לשאלה האם לכלול בשטח הדירה את הקירות ואת המרפסות המקורות, וכן לאופן המדידה של מדרגות פנימיות. הפערים בין השיטות יצרו חוסר ודאות וחיכוך בין הגורמים השונים בשוק.

כבר בשנת 2006 אושר תקן 9.0, שנועד ליצור שיטת מדידה אחידה. התקן אומץ על ידי הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין במשרד המשפטים, והוטמע גם בחוק המכר דירות. בעקבות זאת חויבו יזמים לציין בחוזה המכר את שטח הדירה בהתאם לתקן.

עם זאת, גם לאחר כניסתו של תקן 9.0 נותרו כמה שאלות מקצועיות פתוחות. בין היתר התעוררו מחלוקות בנוגע למדידת קירות משותפים בין הדירה לשטח המשותף, כמו חדר מדרגות, למדידת עליות גג ולמדידת קיר תומך בדירת מדרון הממוקם מתחת לקרקע. הסוגיות הללו הותירו פתח לפרשנות ויצרו הבדלים קטנים בין מדידות של אותה דירה.

בעקבות זאת הקימה הוועדה לתקינה שמאית צוות מקצועי לגיבוש תקן מעודכן. בצוות השתתפו נציגי משרד המשפטים, משרד הבינוי והשיכון, המרכז למיפוי ישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד הפנים. לצדם השתתפו כחברים מן המניין גם נציגי התאחדות הקבלנים בוני הארץ.

תקן 9.1 החדש אמור כעת לסגור את הפערים שנותרו ולהעניק לשמאים, ליזמים, לרשויות ולרוכשי הדירות בסיס אחיד וברור יותר לקביעת שטח הדירה.