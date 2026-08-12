טיפול בחניכיים לקראת השתלת שיניים – כל מה שחשוב לכם לדעת

מחלות חניכיים נגרמות לרוב מהצטברות מתמשכת של חיידקים וזיהומים ברובד השן ובאבן השן אשר יוצרים תגובה דלקתית מתמשכת ברקמות הסובבות את השן. כאשר הדלקת אינה מטופלת בזמן ובצורה מקצועית, היא עלולה להתפשט מעבר לרקמת החניכיים החיצונית ולהוביל לספיגה הדרגתית של עצם הלסת, שהיא העצם שאמורה לתמוך ולקלוט את השתל הדנטלי בתוכה.

החדרת שתל דנטלי לאזור הנגוע בחיידקים דלקתיים מעלה באופן ניכר את הסיכון להיווצרות דלקת קשה סביב השתל. מדובר במצב דלקתי מורכב העלול לגרום לאובדן עצם מהיר סביב השתל, לניידות ולבסוף לכישלון הטיפול השיקומי. האבחון המוקדם של מצב החניכיים והכנת התשתית הבריאותית הנכונה חייבים להיות חלק בלתי נפרד מכל תכנון של תהליך השתלה מורכב.

שלבי הטיפול והכנת הרקמות

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תהליך ההכנה והטיפול ברקמות החניכיים כולל מספר שלבים מהותיים המותאמים באופן אישי לחומרת המצב ולצרכיו של המטופל. בשלב הראשון מבוצע ניקוי עמוק והסרת משקעי חיידקים מעל ומתחת לקו החניכיים. הליך זה קרוי הקצעת שורשים. טיפול זה נועד לצמצם את עומק הכיסים החוליים, לחסל את מוקדי הזיהום הפעילים ולאפשר לרקמת החניכיים להתהדק מחדש סביב השיניים והעצם.

במקרים שבהם מחלת החניכיים מתקדמת יותר, ייתכן ויהיה צורך בהליכים כירורגיים משלימים כמו ניתוחי חניכיים לניקוי יסודי של עומק הכיסים או פרוצדורות לבניית עצם והשתלת רקמת חניכיים רכה. הליכים אלו נועדו ליצור נפח עצם מספק ועובי חניכיים מתאים אשר יעניקו לשתל העתידי הגנה מכנית והרמטית מפני חדירת חיידקים ומזיקים לאורך זמן.

תחזוקה לטווח ארוך ופנייה לייעוץ מקצועי

לאחר סיום שלבי הטיפול והשגת איזון מלא נדרשת תקופת מעקב והחלמה על מנת לוודא שהרקמות בריאות לחלוטין ויציבות בטרם ביצוע ההשתלה עצמה. הצלחת הטיפול תלויה גם בשיתוף הפעולה ההדוק של המטופל הכולל הקפדה יתרה על היגיינה אוראלית יומיומית, צחצוח נכון, שימוש בעזרים לניקוי בין השיניים והקפדה על פגישות ביקורת וטיפולי שיננית תקופתיים.

תהליך נכון של טיפול בחניכיים לקראת השתלת שיניים יבטיח את יציבות השתלים, את עמידותם לאורך שנים ואף יאפשר מזעור סיכונים עתידיים. כאשר מתכננים שיקום פה מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי ומקיף אצל רופא שיניים בעל ניסיון בתחום כדוגמת ד"ר עירן פרונט - רופא שיניים מומחה למחלות חניכים כדי להתאים תוכנית טיפול אישית שתבטיח קליטה מוצלחת ושמירה על בריאות הפה והחיוך לאורך זמן.