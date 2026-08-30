גירושין ( צילום: Magnific )

מי שמחפש מידע על הנושא הזה ברוב המקרים אינו עושה זאת מסקרנות. הוא נמצא בתוך המצב כרגע, או שמישהו קרוב אליו חי אותו. ההליך תקוע כבר חודשים, לפעמים שנים. בן או בת הזוג מסרב לחתום על הגט, ובשיחות, ישירות או דרך עורך דין, עולה דרישה שחוזרת על עצמה: תוותר על הדירה, תוותר על הפנסיה, תחתום כאן ואז יהיה גט. אחרי יותר מ-25 שנה בתחום דיני המשפחה אני רואה את התבנית הזו שוב ושוב. היא מוכרת, היא כואבת - ויש דרכים להתמודד איתה.

שני סוגי סרבנות, ורק אחד מהם עניינו של הטקסט הזה חשוב להבחין בין שני סוגים שונים של סרבנות גט. הסוג הראשון נובע מעמדה ערכית או מקושי רגשי אמיתי. הסרבן או הסרבנית אינם מוכנים להשלים עם פירוק הנישואין, ולעיתים גם אינם מבינים לעומק את ההשלכות. זהו מצב שדורש טיפול אחר לגמרי, ולעיתים גם גישור או ליווי רבני. הסוג השני, שעליו עוסק הטקסט הזה, שונה במהותו. הגט מוחזק ככלי לחץ כלכלי. הצד המסרב מבהיר, במפורש או ברמז, שהגט יינתן ברגע שהצד השני יסכים לוותר על רכוש, על זכויות או על כסף. ההבחנה אינה סמנטית. כשהסירוב כלכלי במניעיו ולא מצפוני, הדרך שבה המשפט מתייחס אליו ומגיב שונה מהותית. מי שרוצה להבין לעומק מהי סרבנות גט וכיצד היא מוגדרת בדין הישראלי, כדאי שיכיר את המסגרת המשפטית המלאה. בית הדין הרבני לבעל: תחתום, או שתסתכן בחיוב על סך 10,000 שקלים משה כהן | 12:52 ההבחנה בין עגינות לסרבנות בשיח היומיומי מערבבים לא פעם בין שני מושגים שונים. עגינות היא מצב הלכתי שבו אישה אינה יכולה להינשא מחדש, למשל כאשר בעלה נעלם ואין הוכחה למותו. סרבנות גט, לעומת זאת, היא סירוב אקטיבי של צד נוכח וידוע לשחרר את בן זוגו מהנישואין. ההבחנה חשובה מפני שהכלים המשפטיים שונים. במקרה של סרבנות יש צד שאפשר להפעיל עליו סנקציות, ויש התנהגות שאפשר להוכיח. בעגינות התמונה שונה לחלוטין. הערבוב בין השניים גורם לאנשים לחשוב שמצבם חסר מוצא, בעוד שבפועל עומדים לרשותם כלים ברורים. בית הדין הרבני אינו גוף פסיבי יש מי שחושב על בית הדין הרבני כמסגרת איטית שאין לה כלים אמיתיים מול מי שמחליט פשוט לא לשתף פעולה. המציאות שונה. כאשר בית הדין מזהה שהסירוב לתת גט משמש ככלי לחץ כלכלי ולא כעמדה מצפונית, הוא מוסמך להפעיל צעדים משמעותיים: עיכוב יציאה מהארץ, הגבלות על חשבונות בנק, שלילת רישיון נהיגה, מניעת החזקה בדרכון, ובמקרים חמורים אף מאסר. ייצגתי בעל שנאלץ להתמודד עם הליך סרבנות שיזמה אשתו, תיק שהסתיים בהסכמה כבר בדיון הראשון לאחר שבית הדין הבהיר לצד השני את המצב. בתיק אחר ייצגתי צד שעמד מול סירוב מוצק ורב חודשים, ובסופו הוטלו על הצד המסרב הגבלות ובהן עיכוב יציאה מהארץ והגבלת חשבונות בנק. זה לא קרה בן לילה - אבל ברגע שבית הדין ראה את התמונה המלאה, הדברים זזו. הכלים האלה פועלים לשני הכיוונים - בין אם הסרבן הוא הבעל ובין אם המסרבת היא האישה. המסלול האזרחי שפועל במקביל הניסיון מלמד שהדרך האפקטיבית ביותר להתמודד עם סרבנות שמניעיה כלכליים היא הפעלת לחץ בשני מישורים במקביל, הדין הדתי והדין האזרחי. בבית הדין מתנהל ההליך לקבלת פסק דין לגירושין ולהטלת הגבלות, ובמקביל קיים מסלול אזרחי שרבים אינם מכירים: תביעה לפיצויים בגין הנזק שנגרם מהסירוב. הפסיקה בישראל הכירה בכך שסרבנות ממושכת, ובפרט כשהיא כלכלית במניעיה, עשויה לבסס עילת תביעה נזיקית. בשפה פשוטה, מי שמחזיק את הגט תמורת ויתורים כלכליים עלול למצוא את עצמו חשוף לא רק להליכים בבית הדין אלא גם לתביעה כספית ממשית בבית המשפט האזרחי. השילוב בין שני המסלולים הוא שמשנה לרוב את שיקול הדעת של הצד המסרב.

עורך דין אביב הראל ( צילום: באדיבות המצלם )

מה בית הדין בוחן לפני שהוא מטיל הגבלות

ההגבלות אינן מוטלות אוטומטית. בית הדין נדרש קודם לקבוע שיש מקום לגירושין, ורק לאחר מכן, כשהצד המסרב אינו מציית, נפתחת הדרך להפעלת סנקציות. בפועל מדובר בתהליך מדורג: תחילה החלטה או המלצה לגירושין, לאחריה חיוב, ובמקרים המתאימים כפייה.

מה שמזיז את התהליך הוא התמונה שמוצגת לבית הדין. כשהחומר מראה שהסירוב אינו נובע מרצון אמיתי לשלום בית אלא מדרישה כספית שחוזרת על עצמה, ההתייחסות משתנה. לכן הדרך שבה מנוסחות הבקשות ומוצגות הראיות אינה עניין טכני, היא לב העניין.

התיעוד שעושה את ההבדל

בתיקי סרבנות שמניעיהם כלכליים, ההוכחה נשענת כמעט תמיד על תיעוד. הודעות שבהן נאמר במפורש או ברמז שהגט מותנה בוויתור, פרוטוקולים מדיונים קודמים, התכתבויות בין באי כוח הצדדים, וכל מסמך שמראה שהדרישה הכספית והסירוב נעים יחד.

הטעות הנפוצה היא למחוק התכתבויות מתוך רצון להתרחק מהמצב, או להימנע מלתעד מתוך תקווה שהדברים יסתדרו בשקט. מי שאוסף את החומר בזמן אמת מגיע לדיון עם תמונה שקשה להתווכח איתה, ומי שמנסה לשחזר אותה בדיעבד מגלה שהיא כבר לא קיימת.

כבר חתמתי, האם נגמר?

שאלה שאני שומע לא מעט היא: כבר חתמתי על הסכם, ויתרתי על הרכוש והגט ניתן, האם יש בכלל מה לעשות. התשובה היא שלא בהכרח מדובר בסוף הדרך. הדין הישראלי מכיר בעילות לביטול הסכם שנחתם תחת כפייה, עושק או ניצול מצוקה, ואלה מצבים שיכולים להתאים בדיוק לנסיבות שבהן ההסכמה ניתנה רק בשל לחץ הגט.

ההוכחה אינה פשוטה - אך היא אפשרית, ובמיוחד כשקיים תיעוד של הקשר הישיר בין הסירוב לבין הדרישה הכספית שהוצבה. הודעות, פרוטוקולים של דיונים והתכתבויות בין באי הכוח הם החומר שממנו נבנית טענה כזו. כמובן, כל מקרה נבחן לגופו ותלוי מאוד בנסיבות ובמה שקדם לחתימה.

מי יכול להיות סרבן

הנחה רווחת היא שהסרבן הוא תמיד הבעל. במציאות זה נכון ברוב המקרים אך לא בכולם. יש מצבים שבהם האישה היא שמסרבת לקבל את הגט, ולעיתים אף היא עושה זאת מאותם מניעים כלכליים בדיוק. בית הדין מפעיל את אותם כלים בשני המקרים, וההליך מתנהל באופן דומה.

יש גם מקרי ביניים שדורשים אבחנה זהירה. צד שאינו מגיע לדיונים, שמעכב את ההליך בטענות חוזרות או שמתנה את הופעתו בתנאים, אינו תמיד מוגדר מיד כסרבן, אך התנהלות מצטברת כזו יכולה להוביל לאותה תוצאה. זיהוי נכון של השלב שבו נמצא התיק הוא שקובע איזו בקשה מגישים ומתי.

ההשלכות שמעבר לרכוש

חשוב לומר שהמחיר של סרבנות ממושכת אינו רק כספי. הצד הכבול אינו יכול להקים משפחה חדשה, נמצא בלחץ נפשי מתמשך, ולעיתים משלם על כך גם במערכת היחסים עם ילדיו. במקרים מסוימים המתח הזה מתגלגל לניכור הורי, וכך נפגעים גם מי שאינם צד למחלוקת.

דווקא בגלל זה, ההחלטה כמה זמן להמתין לפני שפונים לייעוץ אינה החלטה טכנית. ככל שההליך מתארך, גדל הנזק המצטבר ולא רק הפער הרכושי.

ההבדל שנמדד בכסף, ולפעמים בהרבה כסף

ההבדל בין מי שפנה לייעוץ לפני שחתם לבין מי שפנה אחרי שכבר ויתר יכול להימדד במאות אלפי שקלים, ולעיתים ביותר מזה. אם אתם עדיין לפני החתימה, ייעוץ עם עורך דין משפחה שמכיר את הנושא לעומק יכול לשנות את כל הכיוון.

מי שנמצא בתוך המצב הזה יודע כמה הוא מתיש ולעיתים מרגיש חסר מוצא. הכלים המשפטיים קיימים, המסלולים ידועים - ויש הבדל אמיתי בין להכיר אותם מוקדם לבין לגלות אותם מאוחר מדי. כל מקרה נבחן לגופו.