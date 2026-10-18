קופונים בסופר פארם ( צילום: יח"צ )

מי שמחפש קוד קופון לסופר פארם אונליין מגלה שהרשת עובדת בשיטה משלה. ההנחות מרוכזות בעמוד קופונים ייעודי באתר, כל קופון צמוד למוצר מסוים, וההנחה יורדת ממחיר המוצר בסל הקניות.

קופון אונליין, אתר קופונים ישראלי שמרכז קודי קופון והטבות לחנויות אונליין, בדק איך השיטה עובדת: מה מופיע על כרטיס הקופון, מה כתוב בתקנון, ואיך דמי המשלוח משנים את החשבון. יש קוד קופון לסופר פארם אונליין? ש לא הכול נכנס לתלוש: איך באמת מודדים את היכולת הכלכלית של משפחה? כיכר השבת | מקודם ש למה יותר משפחות בוחרות היום בדיור מוגן יוקרתי בצפון? כיכר השבת | מקודם לפי תקנון האתר, באונליין של סופר פארם "מוטענים קופונים שונים למימוש על ידי לקוחות", ותנאי המימוש של כל קופון מופיעים בעמוד הקופון עצמו. הקופונים האלה לא דורשים הקלדת קוד: בוחרים את המוצר מתוך עמוד הקופונים, מוסיפים אותו לסל, והמחיר אחרי הקופון מחושב בעמוד סל הקניות. בעמוד סל הקניות יש גם שדה "קוד קופון". הוא מיועד לקודים שמחלקים בקמפיינים מסוימים, ולא לקופונים שמוצמדים למוצרים. את ההטבות הפעילות ברשת, כולל קודים כאלה כשהם מתפרסמים, מרכז עמוד קוד קופון סופר פארם בקופון אונליין.

קופונים בסופר פארם ( צילום: יח"צ )

התקנון מבחין גם בין קופונים לאתר לבין קופונים לסניפים. קופונים שמופיעים באפליקציה של סופר פארם וסומנו למימוש בסניפים, ממומשים רק בסניף, בחיבור בין הטלפון לקופה.

כמה הקופון מוריד בקופה

כל כרטיס בעמוד הקופונים מציג שני מחירים: המחיר אחרי הנחת הקופון, והמחיר לפניה. אין על הכרטיס אחוז הנחה, ולכן את גובה החיסכון מחשבים לבד מההפרש.

בבדיקה של קופון אונליין בעמוד הקופונים באוקטובר 2026 הופיעו, למשל, הכרטיסים האלה:

נוזל רצפות ריצפז: 24.90 ש"ח במקום 34.90 ש"ח, חיסכון של 10 ש"ח

ספריי להסרת כתמים וניש קליה אוקסי, 750 מ"ל: 12.90 ש"ח במקום 22.90 ש"ח, חיסכון של 10 ש"ח

תחליב סרום וזלין גלוטא גלואו, 200 מ"ל: 21.90 ש"ח במקום 34.90 ש"ח, חיסכון של 13 ש"ח

קרם עיניים GA-DE: 99 ש"ח במקום 208 ש"ח, חיסכון של 109 ש"ח

ההנחה נעה בין כמה שקלים על מוצרי צריכה יומיומיים לבין עשרות שקלים על מוצרי טיפוח. הקופונים מתחלפים, ולכן הדוגמאות מראות את סדר הגודל ולא רשימה קבועה.

על אילו מוצרים הקופון חל

כל קופון חל על המוצר שמופיע בכרטיס שלו בלבד. בכרטיס כתוב "קופון למימוש אחד", לצד תאריך התוקף. חלק מהכרטיסים מסומנים "אונליין בלבד", כלומר ההנחה תקפה רק בהזמנה דרך האתר.

לקוחות שמחוברים לחשבון באתר רואים בעמוד גם כרטיסים שמסומנים "קופון אישי". אלה קופונים שמותאמים לחשבון מסוים, והם לא מופיעים לגולש שלא נרשם.

סוג נוסף של הטבה שמור ללקוחות מועדון לייף סטייל. לפי התקנון, ההטבה מתקבלת רק כשכרטיס האשראי של לייף סטייל מוגדר בעמוד הפרטים האישיים, או מוזן בסל הקניות דרך הכפתור "הזנת כרטיס לעדכון הסל".

חלק מהקופונים בעמוד מסומנים בלוגו של לייף סטייל, ובתנאים שלהם כתוב "למשלמים בכרטיס לייף סטייל בלבד", ובבדיקה באוקטובר 2026 סומן כך, למשל, נייר הטואלט סנו סופט ב-31.90 ש"ח במקום 42.90 ש"ח.

שלושה עמודי הנחות באתר אחד

באתר של סופר פארם ההנחות מתחלקות לשלושה עמודים נפרדים, וכדאי לעבור על שלושתם לפני שבונים סל:

עמוד הקופונים: הקופונים שמוצמדים למוצר מסוים, עם מחיר לפני ואחרי

הקופונים שמוצמדים למוצר מסוים, עם מחיר לפני ואחרי עמוד המבצעים: מאות מוצרים במבצע, עם סינון לפי סוג המבצע, למשל "השני ב-1", "אונליין בלבד" ו"הגיל השלישי"

מאות מוצרים במבצע, עם סינון לפי סוג המבצע, למשל "השני ב-1", "אונליין בלבד" ו"הגיל השלישי" עמוד הסייל: באנרים של הקמפיינים הגדולים, למשל הנחות על מגוון מוצרים בקטגוריה שלמה, וחלקם מסומנים "באונליין בלבד"

לפי קופון אונליין, מי שבודק רק את עמוד הקופונים מפספס את ההנחות שיושבות בשני העמודים האחרים, ולהפך.

תאריך התוקף שעל הכרטיס

לכל קופון יש תאריך תוקף משלו, והוא מופיע בתחתית הכרטיס. קופונים שמופיעים זה לצד זה בעמוד יכולים להסתיים בתאריכים שונים. מי שבונה סל מכמה קופונים צריך לבדוק את התאריך של כל אחד מהם, ולא להניח שכולם תקפים באותה מידה.

מגבלת הכמות בהזמנה אחת

התקנון של סופר פארם אונליין מגביל את מספר היחידות שאפשר לקנות מכל מוצר בהזמנה אחת:

תמ"ל, נייר טואלט ומגבות מטבח: יחידה אחת בכל הזמנה

מוצרי ניקיון: עד 2 יחידות

מגבונים, חיתולים ומזון תינוקות: עד 4 יחידות

המשמעות לקונה: קופון על נייר טואלט ייתן את ההנחה על חבילה אחת בכל הזמנה. מי שמתכנן קנייה גדולה של מוצרי ניקיון או תינוקות צריך לקחת את המגבלה הזו בחשבון כבר כשהוא בוחר קופונים.

דמי המשלוח מול הנחת הקופון

לפי מדיניות המשלוחים של סופר פארם, משלוח עד הבית עולה 22.90 ש"ח בהזמנה של עד 299 ש"ח, ו-14.90 ש"ח בהזמנה שמעל 299 ש"ח. איסוף עצמי מסניף עולה 4.90 ש"ח בהזמנה של עד 150 ש"ח, והוא ללא עלות בהזמנה שמעל 150 ש"ח. משלוח לאותו יום עסקים עולה 25 ש"ח.

בהזמנה קטנה, דמי המשלוח יכולים להיות גבוהים מההנחה של הקופון. הקופון על נוזל הרצפות חוסך 10 ש"ח, והמשלוח בהזמנה של עד 299 ש"ח עולה 22.90 ש"ח. לפי החישוב של קופון אונליין, מי שמזמין מעל 150 ש"ח ואוסף מהסניף חוסך את כל דמי המשלוח, ומשאיר אצלו את כל ההנחה של הקופונים.

בבדיקה של קופון אונליין באוקטובר 2026 הוכנסו לסל שני מוצרים עם קופון, נוזל הרצפות ריצפז וקרם העיניים GA-DE. מחיר המוצרים לפני הקופונים היה 242.90 ש"ח, והסל הציג 123.90 ש"ח לתשלום וחיסכון של 119 ש"ח. עם משלוח עד הבית הסכום הסופי עולה ל-146.80 ש"ח. באיסוף עצמי הוא 128.80 ש"ח, כי הסל לא עובר את הרף של 150 ש"ח לאיסוף ללא עלות.

המחירים, תנאי הקופונים ודמי המשלוח עשויים להשתנות, ולכן יש לבדוק את התנאים המעודכנים באתר סופר פארם לפני ביצוע ההזמנה.

הרשמה לאתר לפני ההזמנה

לפי סעיף 3.12 בתקנון, "טרם ביצוע הזמנה באונליין, על הלקוח לבצע רישום באונליין". התשלום נעשה בכרטיס אשראי בלבד. מי שמגיע לקופה בלי חשבון יצטרך להירשם לפני השלמת ההזמנה, ולכן כדאי לפתוח חשבון עוד לפני שבוחרים מוצרים.

מה בודקים לפני התשלום

לפני שמשלמים בסופר פארם אונליין כדאי לבדוק ארבעה דברים: שהמחיר בסל תואם למחיר אחרי הקופון שהופיע בכרטיס, שהמוצר לא חורג ממגבלת הכמות להזמנה, מה סכום ההזמנה ביחס לסף של 150 ש"ח לאיסוף ללא עלות, והאם יש הטבה שמחייבת כרטיס לייף סטייל.

בקופון אונליין מרוכזות ההטבות הפעילות של סופר פארם, יחד עם התנאים של כל אחת, כדי שאפשר יהיה להשוות ביניהן לפני ההזמנה.