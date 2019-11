לאחר שדווח בכלי התקשורת הבינלאומיים, כי יש חשש לחטיפת מטוס בהולנד, כעת חברת "אייר אירופה", מתנצלת וטוענת כי לא קרה כלום - הטייס היה בלחץ ולחץ בטעות על כפתור החירום.

בדיווחים שהגיעו בשעות האחרונות (רביעי), דובר על מצב חירום בנמל התעופה 'סכיפהול' באמסרדם שבהולנד בעקבות חשש לחטיפת מטוס על ידי אדם שחמוש עם סכין.

נמל התעופה דיווח ברשתות החברתיות, כי הצבא ההולנדי נכנס לכוננות שיא וכעת היא חוקרת את המקרה של המטוס ועל כן הוכרז נוהל חירום.

לפי הדיווח, המטוס המדובר הוא מסוג Air Europa A330, שהיה אמור להמריא בשעה האחרונה לכיוון מדריד שבספרד. דובר הצבא ההולנדי סירב לספק פרטים נוספים ואף לא הסכים להגיד את שמה של חברת התעופה.

DISCLOSURE TV- BREAKING NEWS- 3 MEN WITH KNIVES HAVE HIJACKED A PLAN ON THE TARMAC AT SCHIPHOL AIR PORT JUST 9 MILES FROM AMSTERDAM. MILITARY HAS SURROUNDED THE PLANE. #Schiphol #AMSTERDAM pic.twitter.com/V92vIHTUV5