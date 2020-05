עברה שנה וקצת מאז שנותחתי בהרדמה מלאה כדי לתרום מח עצם לילד שאינני מכיר. שנה שבמהלכה - כך ע"פ החוק הבינלאומי - אסור לגלות לצדדים את זהויות התורם ומקבל התרומה.

לפני מספר ימים קיבלתי טלפון מ"מתאמת השתלות מאגר מח עצם" בביה"ח "הדסה" עין כרם.

"שלום ישראל", אמרה המתאמת "המשפחה של הילד מעוניינת ליצור קשר ואני יודעת שגם אתה מעוניין, אז אנא בא לחתום על טופס וויתור סודיות".

24 שעות אחרי החתימה נשלח אלי מסמך עם הפרטים ודרכי ההתקשרות. ובכן, מדובר בתינוק של משפחה ממדינת מישיגן שבארצות הברית.

רציתי מיד לפנות אליהם אבל איך? מי יודע מה מצבו של התינוק? האם חייו ניצלו? הרי אם לא, פנייה אליהם תפתח מחדש את הפצעים ותעמיק את הטראומה.

קיבלתי החלטה לשלוח הודעה 'בזהירות'. הזדהיתי כ"התורם", כתבתי שאני מתרגש מאוד ושמאוד רציתי להציל חיים של תינוק.

חלפו מספר דקות וקיבלתי תגובה: "Hi this is *. Thank you so much Israel for saving my son. I can't thano you enough .Am really excited to meet you too." (היי זו **, תודה רבה ישראל שהצלת את הבן שלי. אני לא יכולה להודות לך מספיק. אני ממש מתרגשת להיפגש).

לא היה מאושר ממני באותו רגע. סיכמנו ליצור קשר למחרת באמצעות שיחת וידאו (בסיוע מתרגם).

עוד לפני שהשיחה התחילה, נרשמו דמעות, וכך מספרת האמא:

"הבן שלי נולד עם כשל פיזיולוגי חמור ונדיר שנקרא "scid". זו מחלה שבה הגוף לא מפתח מערכת חיסונית והמשמעות של זה היא שכל חיידק או וירוס 'הכי קטן' עלולים להרוג אותו. ילדים כאלה שומרים ב"כספת" בבית חולים שלא ידבקו חלילה, ובכל מקרה, זמן ההישרדות שלהם הוא עד שנה - אם לא מוצאים תרומת מח עצם מתאימה"

"שני האחים הגדולים שלו התאימו ב-50 אחוז", המשיכה וסיפרה האם. "ואתה, מתוך כל המאגר העולמי, נמצאת מתאים ב-100 אחוזים". (המאגר הבינלאומי מכיל כ-44 מיליון תורמים פוטנציאלים)

"אחרי ההשתלה הגוף שלו הגיב בצורה טובה וחל שיפור מיידי במצבו. מאז הוא חלה שלוש פעמים במחלות ילדים עונתיות והגוף התגבר על החולי". המשיכה וסיפרה "המשמעות היא שההשתלה הצליחה וזה אומר שהוא גם הילד שלך... הוא חי בזכותך ואין לנו דרך להודות לך!".

בכינו בהתרגשות בשני הצדדים.

השיחה המשיכה. הכרתי להם את משפחתי והם הציגו בפנינו את הילד החמוד, שהגיע הזמן שגם אתם תכירו...

אז הכירו את עבאס. ילד אמריקאי ממשפחה ערבית, חמוד, מתוק ומלא שמחת חיים! כן, גם אני הייתי מופתע!

אבל אחרי ההפתעה הבנתי איזה חיבור נדיר עשה כאן ריבונו של עולם. איך כל אדם נברא בצלם אלוקים ואיזו זכות זו להציל חיים!.

לחבר בין עמים שבאופן טבעי לא מחבבים אחד את השני ולהבין שכולנו בני אדם עם זכות בסיסית לחיים. לכולנו יש רגשות וחלומות עבור הילדים שלנו.

מי שמכיר אותי יודע שאני עוסק בהצלת חיים כמתנדב ב"איחוד הצלה", כמשרת מילואים ביחצ"א בפיקוד העורף, וגם פוגש את המוות כמתנדב זק"א. עם הפרספקטיבה הזאת (וגם בלעדיה!) אני גאה להיות שותף בכל דרך בה אפשר להציל חיים.

כן. גם בגוף שלי!

אז אני, ישראל מארץ ישראל, הצלתי את חייו של עבאס. אני מאושר כל כך ומקווה שמכאן יגיע מסר של קדושת חיים לכל העמים בעולם!.