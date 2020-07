יתכן שיצא לכם בעבר לשמוע את המושג - pH רמת החומציות בגוף, ישמע מוכר. אולי שמעתם אזכור שלו בהקשר של רמת החומציות בפה או רמת החומציות של עור הפנים, אבל תתפלאו לגלות שלרמת ה pH יש משמעות והשפעה רבה על תפקודן התקין של כל מערכות הגוף, ובמיוחד על ההגנה על הגוף מפני חדירה של נגיפים, שעל פי רוב חודרים לגוף דרך חלל האף.

pH – קווים לדמותו

pH הוא סולם ערכים בין 14-0 המודד את רמת החומציות של תמיסות שונות, ובהן כמובן נוזלי הגוף השונים כמו דם, מיצי קיבה ורירית האף. pH 7 מסמל רמת חומציות ניטראלית (זוהי רמת החומציות של המים). כל מה שמדורג בסולם pH מעל 7, נחשב בסיסי ועשיר בחמצן וכל מה שמדורג מתחת ל-7 נחשב חומצי ועם פחות חמצן.

לאיברים השונים בגוף, רמות חומציות משתנות בהתאם לתפקיד ולמבנה שלהם. רמת החומציות בדם חייבת להיות מעט בסיסית (7.45-7.35 בסולם (pH כיוון שרמת חומציות גבוהה יותר עלולה לגרום לקרישה, להאטת זרימת הדם ולפגיעה באספקת החמצן לשרירים. מיצי הקיבה לעומת זאת, צריכים להיות חומציים מאוד (בסביבות pH 2) כדי שהמזון יתעכל כראוי, המזיקים שבו יושמדו והחומרים המזינים שבו ייספגו בגוף כראוי.

איך להיעזר ברמת החומציות כדי לשמור על רמות pH תקינות בגוף?

שתו מים - המים מסייעים לפינוי עודפי חומציות מיותרים מהגוף דרך מערכת העיכול.

התחילו את הבוקר עם מים ולימון – הלימון, למרות היותו פרי חומצי מובהק, תורם לאיזון רמת החומציות בגוף שתו כוס מים פושרים עם לימון בכל בוקר.

הרבו באכילת ירקות ירוקים – שלבו בתפריט היומי שלכם ירקות ירוקים, עם דגש על עלים ירוקים, היעילים במיוחד לאיזון רמת ה- pHבגוף. תוכלו ליהנות ממגוון רחב של ירקות ירוקים, ביניהם: ברוקולי, מלפפונים, רוקט, כרוב, חסה, פלפל ירוק, עלי סלק, ארטישוק, סלרי ואספרגוס.

צרכו כמה שפחות מזונות חומציים - קפאין, אלכוהול, מזון מעובד, סוכר וחלבון מן החי, הינם מזונות חומציים מאוד. הימנעו ככל האפשר מצריכתם.

- קפאין, אלכוהול, מזון מעובד, סוכר וחלבון מן החי, הינם מזונות חומציים מאוד. הימנעו ככל האפשר מצריכתם. שמרו על אורח חיים בריא - הקפידו על בדיקות שגרתיות, פעילות גופנית מתאימה ותזונה נכונה ומאוזנת. קחו חלק בפעילויות שמרגיעות אתכם, שמרו על קשרים חברתיים חיוביים, הימנעו ממתח נפשי ככל הניתן ולמדו להתמודד עמו על ידי שימוש בטכניקות נשימה והרגעה.

ומה קורה בחלל האף?

חלל האף הוא אחד האיברים המשמעותיים ביותר בהגנה על הגוף ועל מערכת הנשימה מפני חדירה של וירוסים וחיידקים. ממחקרים עולה כי תאי האף הם המקור הנפוץ ביותר להידבקות בווירוסים. מחקר עדכני שפורסם ב-NatureMedicine*, גילה כי חלק מהתאים בחלל האף עשירים בקולטנים ובחלבונים שאליהם נקשרים הווירוסים ביתר קלות.

הווירוסים משגשגים יותר בסביבה בסיסית (כאשר רמת החומציות גדולה מ-4) מאשר בסביבה חומצית שבה הם מתקשים לשרוד ולהתרבות. רמת החומציות ברירית האף שתפקידה להגן על מערכת הנשימה מפני חדירת וירוסים וחיידקים, היא בסיסית,6.4 pH . מה שמאפשר שגשוג של בקטריות, פטריות ווירוסים וכשהם מתרבים בגוף, המערכת החיסונית נכנסת לפעילות מוגברת המחלישה אותה, ומגדילה עוד יותר את הסיכון למחלות שונות.

איך מתגוננים?

המסקנה המרכזית שעלתה במחקר שפורסם ב-NatureMedicine היא שכדי לצמצם את סיכון ההידבקות במחלות ווירוסים, יש לתת משקל רב להגנה על חלל האף על מנת שלא לאפשר לווירוסים לשרוד ולהתרבות בו.

