נשיא ארצות-הברית לשעבר, דונלד טראמפ, נאם הלילה (שני) בפני הציבור, לראשונה מאז שעזב את הבית הלבן לפני כחודש, עם כניסתו של ג'ו ביידן לתפקיד.

בנאום, אותו נשא טראמפ בוועידת השמרנים (CPAC) שנערכה באורלנדו שבפלורידה, הוא רמז כי ייתכן וירוץ בפעם השלישית לנשיאות ארה"ב אך הבהיר כי לא יקים מפלגה חדשה.

בפתח נאמו, שאל טראמפ את הקהל: "התגעגעתם אליי?", ולאחר מכן אמר: "אני עומד כאן בפניכם היום כדי להכריז שהמסע שהתחלנו יחד רחוק מלהסתיים. התנועה שלנו רק בתחילת דרכה, ובסוף אנחנו ננצח. ננצח. אני הולך להמשיך להילחם לצדכם. אנחנו לא מקימים מפלגות חדשות. יש לנו את המפלגה הרפובליקנית שתהיה מאוחדת וחזקה יותר מתמיד".

"הם הפסידו את הבית הלבן", טען טראמפ, "אבל מי יודע, מי יודע. אולי אחליט להביס אותם בפעם השלישית". עוד אמר טראמפ בנושא כי "יש לנו הליך בחירות חולה מאוד ומושחת שצריך לתקן אותו מיד, הייתה הונאה בבחירות הללו, ובית המשפט העליון ושאר בתי המשפט לא רצו לעשות דבר בנוגע לכך". הקהל צעק בתגובה: "אתה ניצחת, אתה ניצחת".

We will take back the House ☑️ We will win the Senate ☑️ A Republican President will take back the White House ☑️ #CPAC2021 #AmericaUnCanceled pic.twitter.com/LgYBAnJ3Jl