ראש ממשלת בריטניה בוריס ג׳ונסון נפגש היום (שלישי) עם ראש הממשלה נפתלי בנט בוועדת האקלים בגלאזגו ועם שרת האנרגיה קארין אלהרר. ג'ונסון הביע בפני השרה הישראלית התנצלות בעקבות המאורע הבלתי נעים שהתרחש אמש עם השרה. ״הבנתי שהיה בלבול עם ההתנהלות אתמול", אמר ג'ונסון. "אני מאוד מתנצל על כך״.

כזכור וכפי שדווח בכיכר השבת, דרכה של אלהרר, המתניידת על כיסא גלגלית בשל נכותה, אל מתחם הוועידה נחסם כיוון שלא נתנו לה להיכנס ברכב אלא רק רגלית. זאת למרות ניסיון של בכירים במשלחת הממשלה שניסו לפעול למענה.

בציוץ בטוויטר השגריר הבריטי בישראל, ניל וויגן, מיהר להתנצל: "מצער לשמוע שהשרה אלהרר לא הצליחה להשתתף בוועידת האקלים", כתב, "אני מתנצל מעומק הלב בפני השרה. אנחנו רוצים לקיים ועידה מסבירת פנים ומונגשת לכולם".

כאמור, היום נפגש ראש הממשלה הבריטי עם השרה והביע התנצלות. ג'ונסון אף התייחס בדבריו עם ראש הממשלה בנט לחיסון הבוסטר הניתן בישראל בכמויות גדולות וטען כי עליהם ללמוד מישראל.

״אנחנו צריכים ללמוד ממבצע חיסון הבוסטר בישראל", אמר ג'ונסון. "מבצע הבוסטר עודנו מתנהל בבריטניה אבל אנחנו צריכים שהוא ירוץ במהירות ישראלית. אנחנו רוצים קצת מהרוח שלכם בבריטניה״.

נפתלי בנט אמר לג'ונסון בפתח הפגישה: "אני רוצה להודות לך על ארגון האירוע הבלתי נשכח הזה. הבאת את מנהיגי העולם, הראית מחויבות ונתת הזדמנות לכל אחד להעריך מחדש את המדיניות הלאומית ביחס לשינוי האקלים. אני יכול להגיד לך שבנוגע לישראל זה היה מהותי. עכשיו שינינו את המדיניות שלנו. לראשונה בהיסטוריה שלנו התחייבנו ל-0 פליטות עד שנת 2050 - and we mean business. זה היה קו פרשת המים עבורנו.

"אני רוצה להודות לך על ההתערבות המהירה באירוע המצער עם השרה קארין אלהרר. זו הזדמנות מלמדת עבור כולנו על החשיבות של נגישות לכולם. אני כ"כ גאה בשרה אלהרר, היא פשוט מדהימה. זה לא סוד שאתה חבר ענק של ישראל. אנחנו נדון באופן בו אפשר למנף את היחסים שלנו לשלב הבא".