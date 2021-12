תעודת הוקרה מטעם הפרס הבינלאומי "We Are Together" הוענקה ליו"ר 'למענכם' יוסי ערבליך על פעילות ארגונו בתקופת הקורונה

הפרס הבינלאומי הניתן מטעם מיזם "We Are Together" הוקדש השנה לארגוני חסד מרחבי העולם שפעלו לרווחת הציבור במהלך תקופת הקורונה. מבין אלפי עמותות וארגונים מרחבי העולם העפיל ארגון 'למענכם' - המעניק יעוץ והכוונה רפואית וולונטרית לשלב הגמר, והשבוע, לאחר טקס הסיום שנערך במוסקבה בהשתתפותו של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, העניק הארגון את תעודת ההוקרה ליו"ר למענכם.

מיזם הפרס הוא יוזמה של Rosmolodezh ואיגוד מרכזי ההתנדבות בפדרציה הרוסית, יחד עם הצלב האדום, האו"ם, IAVE- ארגון הגג הבינלאומי של ההתנדבות העולמית וגופים בינלאומיים נוספים.

"בשם הפרס הבינלאומי 'We Are Together' ברצוננו לברך אותך. תודה לך על הכוח, המסירות והלב הטוב שלך! המאמצים שהשקעת במאבק בנגיף הקורונה הם עצומים, ואין שום פרס שיכול לשלם את תרומתך הייחודית" נכתב בהודעה הארגון.

ועדת הפרס בחרה לתת דגש על ארגונים רפואיים שהעניקו סיוע לקהילה באופן ייחודי. ההמלצה על מתן הפרס ליו"ר 'למענכם' יוסי ערבליך, היא בעקבות שורת יוזמות שקידם עם פרוץ הנגיף בישראל. בין היתר פעלה 'למענכם' להעמדת מוקד טלפוני שהעניק מידע וסיוע לאלפי פניות מדי יום של חולים ובני משפחותיהם, סייע להם בקשר מול בתי החולים כשיקיריהם מאושפזים ללא בן משפחה לצידם, כמו כן ציינה הוועדה לשבח את הובלת מבצעי החיסונים בישיבות וסמינרים שקידם ערבליך יחד עם בתי החולים 'איכילוב' ו'שיבא'.

יו"ר 'למענכם' יוסי ערבליך: "זו זכות גדולה לארגון לקבל הוקרה והכרה של פרס בינלאומי, אבל כפי שהם עצמם רשמו, הזכות הגדולה היא לסייע לחולים ולהיות שותפים בהצלת חיים".