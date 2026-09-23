מה שכל אישה חייבת לדעת על בדיקות מניעה

כשהרופאה שאלה את חני אם היו במשפחה מקרי סרטן נשים, היא אפילו חייכה.

"ברוך השם, אצלנו אין דברים כאלה", ענתה מיד.

אמא שלה כבר עברה את גיל 80. שתי האחיות הגדולות ממנה בריאות. גם אצל הדודות היא לא זכרה שום סיפור חריג. מבחינתה, זו הייתה אחת השאלות הקלות בתיק הרפואי.

ואז הגיעה השאלה הבאה.

"מתי עשית בפעם האחרונה בדיקת סקר?"

חני, בת 56, ניסתה להיזכר.

"עברו כמה שנים", הודתה. "אבל באמת שלא הייתי מודאגת. תמיד חשבתי שאם אין את זה במשפחה, הסיכון הרבה יותר נמוך".

הרופאה עצרה אותה.

סיפור משפחתי הוא בהחלט נתון חשוב, הסבירה לה. הוא יכול להשפיע על רמת הסיכון ואפילו על סוג המעקב שאישה זקוקה לו. אבל היעדר סיפור משפחתי אינו אומר שהמחלה אינה יכולה להופיע.

חני מספרת שהמשפט הזה הפתיע אותה יותר מכל דבר אחר בשיחה.

"כל השנים הייתי בטוחה שזה כמעט עניין של תורשה", היא אומרת. "אם את שומעת על אישה שחלתה, אחת השאלות הראשונות ששואלים היא 'היה אצלם משהו במשפחה?'. אז בראש שלי נוצר חיבור פשוט - אם אצלנו אין, כנראה אני די מכוסה".

היא ממש לא היחידה.

יש כמה משפטים שאנחנו אומרות לעצמנו כל כך הרבה פעמים, עד שבשלב מסוים הם מתחילים להישמע כמו עובדה רפואית:

"אצלנו במשפחה אין את המחלה".

"אני צעירה מדי".

"אם יהיה משהו, אני כבר ארגיש".

"עשיתי בדיקה לפני כמה שנים והכול היה בסדר".

חלקם מכילים גרעין של אמת. הבעיה מתחילה כשאותו גרעין הופך לסיבה לדחות בדיקה, לוותר על בירור או להחליט לבד שאנחנו פשוט "לא בקבוצת הסיכון".

אז לקחנו שבעה מהמשפטים שנשים אומרות הכי הרבה - ובדקנו מה הרפואה באמת אומרת עליהם.

1. "אצלנו במשפחה אין את המחלה, אז אני לא בסיכון"

כאן בדיוק הייתה הטעות של חני.

סיפור משפחתי אכן משמעותי. אישה שאמה, אחותה או בתה חלו נמצאת בסיכון גבוה יותר, ולעיתים תזדקק למסלול מעקב שונה מהמסלול המקובל באוכלוסייה הכללית.

אבל הכיוון ההפוך פשוט אינו נכון.

לפי האגודה למלחמה בסרטן, מרבית מקרי סרטן הנשים אינם קשורים לסיפור משפחתי קודם או לגורם גנטי תורשתי מוכר.

במילים פשוטות: העובדה שאמא, סבתא והאחיות בריאות היא בשורה טובה. היא פשוט לא מעניקה חסינות.

ויש כאן פרט נוסף שרבות אינן חושבות עליו: כשבודקים היסטוריה משפחתית לא מסתכלים רק על הצד של האם. גם מידע רפואי מצד האב עשוי להיות רלוונטי, ולכן כדאי למסור לרופא תמונה משפחתית מלאה ככל האפשר.

אצל חני השיחה הסתיימה בתור שקבעה סוף סוף לבדיקה שדחתה.

אבל היא יצאה ממנה עם משהו נוסף.

"פתאום הבנתי", היא אומרת, "שבמשך שנים לא דחיתי כי פחדתי. דחיתי כי הייתי בטוחה שאין לי ממה לפחד".

וזה הבדל קטן שיכול להיות משמעותי מאוד.

2. "אני צעירה מדי בשביל לחשוב על זה"

יש גרעין של אמת במשפט הזה: הסיכון אכן עולה עם הגיל.

לפי נתוני רישום הסרטן הלאומי המובאים באגודה למלחמה בסרטן, כ-76% מהמקרים בישראל מאובחנים בנשים בנות 50 ומעלה. אבל אותו נתון עצמו מספר גם את החצי השני של הסיפור: כ-14% מהמאובחנות הן בנות 45 ומטה וכ-7% בנות 40 ומטה.

(מקור: האגודה למלחמה בסרטן, 2025)

זה לא אומר שכל אישה צעירה צריכה לרוץ לבדיקת סקר. להפך - המלצות הבדיקה נקבעות לפי גיל ורמת סיכון.

לנשים בסיכון רגיל ההמלצה בישראל היא לבצע ממוגרפיה אחת לשנתיים בגילים 50 עד 74. בגילים 45 עד 49 ניתן לפנות לרופא ולדון ביתרונות ובחסרונות של התחלת הבדיקות כבר בשלב הזה. נשים שנמצאות בסיכון גבוה עשויות לקבל המלצות אחרות ולהתחיל מעקב מוקדם יותר.

(מקור: האגודה למלחמה בסרטן, המלצות מעודכנות ל-2026)

המסקנה איננה שצריך לפחד בגיל צעיר.

המסקנה היא שלא כדאי לקבוע לבד ש"אני צעירה מדי". אם יש רקע משפחתי, נשאות גנטית או גורם סיכון אחר - הגיל שבו מתחילים מעקב עשוי להשתנות.

3. "אם יהיה משהו, אני כבר ארגיש"

זו אולי הטעות שהכתבה הראשונה בסדרה שלנו ביקשה לנפץ יותר מכל.

מחלה בשלב מוקדם לא חייבת להודיע שהיא הגיעה.

בדיקת הסקר המקובלת נועדה מלכתחילה לנשים שאין להן תסמינים. היא יכולה לזהות ממצא בשלב שבו האישה אינה מרגישה שמשהו אינו כשורה. זו בדיוק הסיבה שמערכת הבריאות אינה אומרת לנשים "חכו עד שתרגישו משהו", אלא קובעת בדיקות תקופתיות גם לנשים בריאות לחלוטין.

ובכל זאת, יש צד שני שחשוב לא פחות: אם אישה כן מרגישה שינוי חריג, היא אינה אמורה להמתין עד למועד בדיקת הסקר הבאה. במקרה כזה פונים לרופא ומבררים.

כלומר, יש כאן שני מסלולים שונים:

כשאין שום סימן - נצמדים לבדיקות הסקר המתאימות לגיל ולרמת הסיכון.

וכשיש שינוי שמצריך בירור - לא מחכים ללוח הזמנים הרגיל.

4. "עשיתי בדיקה לפני כמה שנים והכול היה תקין"

תוצאה תקינה היא חדשות מצוינות.

אבל היא מתארת את מה שנמצא בזמן שבו בוצעה הבדיקה. היא אינה מעניקה "תעודת ביטוח" לשנים הבאות.

זו בדיוק הסיבה שההמלצה אינה "לעשות ממוגרפיה פעם אחת", אלא לבצע אותה אחת לשנתיים בגילים 50 עד 74 לנשים בסיכון רגיל. גם לאחר בדיקה תקינה, ההנחיה היא להמשיך במעקב התקופתי.

(מקור: משרד הבריאות והאגודה למלחמה בסרטן)

אפשר לחשוב על זה כמו על בדיקות תקופתיות אחרות שאנחנו מכירות: בדיקת לחץ דם תקינה לפני חמש שנים אינה מספרת מה לחץ הדם היום.

דווקא כשבדיקה מסתיימת ב"הכול בסדר", קל מאוד להכניס אותה למגירה ולהרגיש שסיימנו עם העניין.

לא סיימנו.

וטוב שכך - כי המעקב התקופתי נועד לאפשר לנו למצוא בזמן דבר שלא היה שם קודם.

5. "BRCA? זה רק למי שיש לה הרבה חולות במשפחה"

כאן מסתתר אחד השינויים החשובים ביותר במודעות בשנים האחרונות.

BRCA1 ו-BRCA2 הם גנים שקיימים אצל כולנו. אצל חלק מהאנשים קיימים בהם שינויים תורשתיים מסוימים שמעלים משמעותית את הסיכון לחלות. במשך שנים רבות נושא הבדיקות הגנטיות נקשר כמעט אוטומטית לסיפורים של משפחות שבהן היו מקרי מחלה רבים.

אלא שהיעדר סיפור כזה אינו שולל נשאות.

נכון ל-2026, האגודה למלחמה בסרטן מדגישה כי לנשים יהודיות בריאות ממוצא אשכנזי - מלא או חלקי - וכן לנשים ממוצא אתיופי, מומלץ לבצע בדיקת נשאות ל-BRCA גם ללא סיפור משפחתי וללא צורך בייעוץ גנטי מקדים. הבדיקה נכללת בסל הבריאות, נעשית דרך קופות החולים והזכאות היא לבדיקה חד-פעמית במהלך החיים.

(מקור: האגודה למלחמה בסרטן, המלצות ספטמבר 2026)

לנשים ממוצאים אחרים או כשקיימת היסטוריה משפחתית מיוחדת, השאלה אם יש צורך בבירור גנטי רחב יותר תלויה בנתונים האישיים והמשפחתיים, וכדאי לקבל על כך ייעוץ רפואי.

ויש עוד פרט שקל לפספס: גם בדיקת BRCA תקינה אינה אומרת שאישה "לא יכולה לחלות". רוב מקרי המחלה אינם תורשתיים, ולכן גם מי שאינה נשאית ממשיכה לבצע את בדיקות הסקר הרגילות בהתאם לגילה ולמצבה.

6. "אם ביקשו ממני לחזור לעוד בדיקה, כנראה מצאו סרטן"

הטלפון שמבקש להגיע לבדיקה נוספת מסוגל להקפיץ את הדופק עוד לפני שנאמרה מילה אחת.

אבל "צריך לברר" ו"יש סרטן" הם שני משפטים שונים לחלוטין.

בדיקות הדמיה יכולות לגלות שינויים מסוגים שונים, ורוב השינויים המתגלים אינם ממאירים. לפעמים חסרה תמונה ברורה, לפעמים נדרש צילום נוסף או בדיקה משלימה, ולפעמים נמצא משהו שרוצים פשוט לעקוב אחריו.

(מקור: האגודה למלחמה בסרטן)

למעשה, במערכת הדירוג המקצועית של תוצאות ממוגרפיה קיימת אפילו קטגוריה של ממצא המוגדר "ככל הנראה שפיר", שבה ההסתברות לממאירות נמוכה מ-2%, אך בכל זאת נדרש מעקב כדי לוודא שאין שינוי.

זו נקודה חשובה במיוחד, מפני שלפעמים דווקא הפחד מתוצאה גורם לאישה לדחות את הבדיקה.

בדיקה נוספת איננה אבחנה.

היא בירור.

והדרך היחידה לדעת מה משמעות הממצא היא להשלים אותו.

7. "בכל מקרה אין לי הרבה מה לעשות"

אולי זה המיתוס השקט ביותר.

אי אפשר לשלוט בכל גורם סיכון למחלה. אי אפשר לבחור גיל, גנטיקה או היסטוריה משפחתית.

אבל מכאן ועד למסקנה ש"אין מה לעשות" יש מרחק גדול.

יש דבר אחד שהרפואה יודעת לעשות היטב: לחפש את המחלה מוקדם.

בדיקות סקר סדירות נחשבות לדרך האמינה ביותר לגילוי מוקדם. כאשר המחלה נמצאת כשהיא עדיין בשלב מוקדם, קל יותר לטפל בה בהצלחה. האגודה למלחמה בסרטן מדווחת כי כאשר סרטן נשים מאובחן בשלבים מוקדמים, סיכויי הריפוי מגיעים לכ-90% ויותר, ולעיתים הגילוי המוקדם מאפשר גם טיפול קל וממוקד יותר.

ויש גם נשים שעבורן אפשר לעשות יותר מבדיקות הסקר המקובלות.

למי שיש קרובת משפחה מדרגה ראשונה שחלתה, למשל, מומלצת בדרך כלל ממוגרפיה שנתית החל מגיל 40 או מוקדם יותר בהתאם להמלצת הרופא. לנשאיות BRCA ולקבוצות סיכון נוספות קיימים מסלולי מעקב מוגברים, הכוללים בין היתר בדיקות MRI תקופתיות.

(מקור: האגודה למלחמה בסרטן, 2026)

אז מה כן כדאי לזכור?

לא את כל המספרים.

לא את כל שמות הבדיקות.

אפילו לא את כל שבעת המיתוסים.

מספיק לזכור דבר אחד: לא לקבוע לעצמנו שאנחנו "לא בסיכון" על סמך תחושה, גיל או ההיסטוריה שאנחנו מכירות בבית.

אם הגעת לגיל שבו מומלץ לבצע בדיקות סקר - כדאי לדעת מתי ביצעת את האחרונה.

אם יש במשפחה מקרי מחלה - גם מצד האם וגם מצד האב - חשוב שהרופא ידע עליהם.

אם את ממוצא שעבורו מומלצת כיום בדיקת BRCA גם ללא רקע משפחתי - כדאי לברר אם כבר ביצעת אותה.

ואם משהו השתנה או התעורר חשד - לא מחכים לבדיקה התקופתית הבאה.

כי אולי המיתוס הגדול ביותר הוא שהבדיקות נועדו לנשים שיש להן סיבה לחשוב שהן חולות.

בפועל, גילוי מוקדם מתחיל פעמים רבות דווקא אצל אישה שמרגישה בריאה לחלוטין.