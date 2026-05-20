כיכר השבת
אמונה בפרשה

ניסיונות וקבלת התורה | הרב ישראל רידר על חג השבועות

מתן תורה והמפגש עם החיים | מדוע התורה אינה שייכת למלאכים: עיון בטענת משה רבנו מול המלאכים ובגילוי שהתורה ניתנה דווקא למציאות של יצר, בחירה והתמודדות אנושית | הרב ישראל רידר בוורט מיוחד לחג השבועות • צפו (פרשת השבוע)

חג השבועות
חג השבועות

אנו נמצאים ערב חג מתן תורה, זמן שבו ראוי לעצור ולהתבונן: איך מתן תורה פוגש אותנו השנה, תשפ"ו.

בגמרא במסכת שבת מובא מעמד מופלא. כאשר עלה משה רבנו למרום לקבל את התורה, טענו מלאכי השרת: “מה לילוד אישה בינינו?” מדוע לתת תורה לבשר ודם?

מצווה הקב"ה את משה: אמור להם תשובה.

משה רבנו פונה למלאכים ומפרט את המצוות: “אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים” – וכי ירדתם למצרים? “לא יהיה לך” – וכי יש ביניכם עבודה זרה? וכן על זו הדרך בכל מצווה ומצווה, ועדיין המלאכים לא מודים לנתינת התורה.

רק כאשר משה מגיע למצוות כמו “לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב”, והוא מזכיר את קיומו של יצר הרע – מיד הם מודים לו.

והשאלה זועקת מאליה: האם התשובות ה“טכניות” לא חזקות יותר? הרי די לומר שאין למלאכים גוף, הורים, או מציאות אנושית. מדוע נזקק משה דווקא להסברים הקשורים לעולם המעשי של האדם?

התשובה עמוקה מאוד: המלאכים לא קיבלו את התורה לא משום חוסר טכני, אלא משום שהם אינם שייכים לעולם של בחירה וניסיון.

התורה איננה מערכת רעיונית מופשטת, אלא דרך חיים בתוך מציאות של התמודדות. כל מצווה ניתנה דווקא לעולם שיש בו יצר, קושי, בחירה וניסיון.

לכן גם אם היו למלאכים “חסרונות טכניים”, זה לא היה העניין. ברגע שמתברר שאין להם יצר הרע – אין להם שייכות לתורה כלל.

מתן תורה אינו נועד לעולם מושלם, אלא לעולם שנמצא בתוך מאבק פנימי. והניסיונות שלנו אינם סתירה לתורה – אלא ההוכחה שאנחנו חלק ממנה.

כך אנו ניגשים למתן תורה: לא מתוך עולם נקי מקשיים, אלא מתוך החיים עצמם, עם ההתמודדויות, הבחירות והעמידה בניסיון. דווקא שם התורה חיה ופועלת.

שנזכה לקבל את התורה מתוך הבנה עמוקה שהיא ניתנה לנו בדיוק כפי שאנחנו – בתוך עולם של ניסיון, ושם לגלות את החיבור האמיתי לקב"ה.

חג השבועותהרב ישראל רידראמונה בפרשה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בשבועות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר