ניסיונות וקבלת התורה | הרב ישראל רידר על חג השבועות

אנו נמצאים ערב חג מתן תורה, זמן שבו ראוי לעצור ולהתבונן: איך מתן תורה פוגש אותנו השנה, תשפ"ו.

בגמרא במסכת שבת מובא מעמד מופלא. כאשר עלה משה רבנו למרום לקבל את התורה, טענו מלאכי השרת: “מה לילוד אישה בינינו?” מדוע לתת תורה לבשר ודם?

מצווה הקב"ה את משה: אמור להם תשובה.

משה רבנו פונה למלאכים ומפרט את המצוות: “אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים” – וכי ירדתם למצרים? “לא יהיה לך” – וכי יש ביניכם עבודה זרה? וכן על זו הדרך בכל מצווה ומצווה, ועדיין המלאכים לא מודים לנתינת התורה.

רק כאשר משה מגיע למצוות כמו “לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב”, והוא מזכיר את קיומו של יצר הרע – מיד הם מודים לו.

והשאלה זועקת מאליה: האם התשובות ה“טכניות” לא חזקות יותר? הרי די לומר שאין למלאכים גוף, הורים, או מציאות אנושית. מדוע נזקק משה דווקא להסברים הקשורים לעולם המעשי של האדם?

התשובה עמוקה מאוד: המלאכים לא קיבלו את התורה לא משום חוסר טכני, אלא משום שהם אינם שייכים לעולם של בחירה וניסיון.

התורה איננה מערכת רעיונית מופשטת, אלא דרך חיים בתוך מציאות של התמודדות. כל מצווה ניתנה דווקא לעולם שיש בו יצר, קושי, בחירה וניסיון.

לכן גם אם היו למלאכים “חסרונות טכניים”, זה לא היה העניין. ברגע שמתברר שאין להם יצר הרע – אין להם שייכות לתורה כלל.

מתן תורה אינו נועד לעולם מושלם, אלא לעולם שנמצא בתוך מאבק פנימי. והניסיונות שלנו אינם סתירה לתורה – אלא ההוכחה שאנחנו חלק ממנה.

כך אנו ניגשים למתן תורה: לא מתוך עולם נקי מקשיים, אלא מתוך החיים עצמם, עם ההתמודדויות, הבחירות והעמידה בניסיון. דווקא שם התורה חיה ופועלת.

שנזכה לקבל את התורה מתוך הבנה עמוקה שהיא ניתנה לנו בדיוק כפי שאנחנו – בתוך עולם של ניסיון, ושם לגלות את החיבור האמיתי לקב"ה.