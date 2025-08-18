כיכר השבת
על האש בפראק: מותר להשתמש בגחלים שצלו בהם בשר טריפה? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: על האש בפראק: מותר להשתמש בגחלים שצלו בהם בשר טריפה? • צפו (יהדות)

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני איסור והיתר הקשורה לימי בן הזמנים. יצאנו לעשות 'על האש' באיזה פארק עם כל המשפחה, פתאום מגלים שחסר לנו גחלים, או שבמשך הערב בגחלים נגמרו וחסר לנו גחלים, רוצים לצלות עוד דברים. רוצים לעשות על האש, מרשמלו, נקניקיות, אתם יודעים מה שהחרדים עושים. האם מותר לקחת מהפח המרכזי שם של הפארק, שהוא מלא גחלים שאנשים זרקו שם? ואני יודע שיש אנשים גויים ששמו שם גחלים, בר מינן צלו בהם נבלות וטרפות - האם מותר לקחת אותם להשתמש.

הלכה למעשה, הגחלים, הם שורפים את כל האיסור. ולכן, גם אם עשו עליהם נבלות וטרפות, הכל נשרף. אז הגחל הזה, הוא לא נאסר. וממילא מותר לי לקחת אותו, לשים אותו במנגל שלי, מעליו רשת, ואני צולה על זה מאכלים, ואין בזה חשש של דברים אסורים.

