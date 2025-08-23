האם מותר להשכיר רכב ב'שחור' בבין הזמנים? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני ממונות, גם כן הקשורה לימי בין הזמנים. רבים מהציבור, בעיקר הבני תורה שאין להם רכבים, יוצאים לבין הזמנים, אז הם שוכרים רכב. לשכור רכב, אתם יודעים, זו עלות גבוהה. לוקחים מישהו פרטי, משכיר להם בשחור.

רבותיי, צריך לדעת, רכב שכור בשחור - אין ביטוח. ואם חס ושלום יקרה משהו ואתם תרמו את הביטוח - גנבתם את הביטוח. מתי תחזירו את כל הכסף הזה? זה גזל. ואם הם יעמידו חוקרים ויגלו את הבעיה, אז האדם הזה יאבד את ממונו. איך הוא ישלם את כל הנזקים שהזיק לאחרים ולעצמו? אין ביטוח.

לכן, מה עושים? הפתרון הוא כזה. אם זה מישהו שאתה מכיר אותו, אתה אומר לו 'תן לי את האוטו בחינם, אם אני ארצה אחר כך אני אתן לך'. על פי דין באמת, אם לא תיתן לו, לא יכול לתבוע אותך. סיכמנו שזה בחינם. אז אם זה האמת, אז לא שכרתי. מה שאני רוצה לתת לו מתנה, זה כמו שאני נותן טיפ למי שהשאיל לי משהו. זה הדרך היחידה. וזה הדבר הזה, ישבתי עם אחד מגדולי הדיינים, רבי זלמן נחמיה גולדברג, עליו השלום. ככה המסקנה הייתה.

צפו בפינה