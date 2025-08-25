כיכר השבת
הלכה ב-60 שניות

מה הדין לומר קטע בארמית בסליחות אחרי שהציבור סיימו? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: מה הידן לומר קטע בארמית בסליחות אחרי שהציבור סיימו? • צפו (יהדות)

(תמונה ראשית, צילום אילוסטרציה: Chaim Goldberg/Flash90)

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני אמירת הסליחות. כידוע, בסליחות, יש לנו קטעים שנאמרים בארמית ואנחנו לא אומרים אותם אלא אך ורק במניין. המלאכים לא יודעים, לא מבינים ארמית. אנחנו לא אומרים את זה ביחיד אלא אך ורק במניין.

מה קורה אדם בסליחות או הגיע קצת באיחור או שהוא קורא כל קטע בהשתפכות הנפש וכולם ממהרים - עד שהגיע לקטע שבארמית, 'דעני לעניי ענינן', הם כבר נמצאים ב'שומר ישראל'. יש פה עשרה בבית הכנסת, אבל לא אומרים איתו עשרה בארמית. מה יעשה?

כל עוד שהם לא סיימו את הסליחות, זה נחשב שאתה אומר אותו בעשרה, ואתה רשאי לומר את הקטע בארמית. אתה חלק מהמניין איתם והם לא סיימו את הסליחות. אם סיימו, אתה כבר צריך לדלג על הקטעים בארמית, כי הקטעים האלו נאמרים אך ורק במניין, ואתה כרגע לא נחשב במניין.

צפו בפינה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהלכה בשישים שניות:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר