מה הדין לומר קטע בארמית בסליחות אחרי שהציבור סיימו? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני אמירת הסליחות. כידוע, בסליחות, יש לנו קטעים שנאמרים בארמית ואנחנו לא אומרים אותם אלא אך ורק במניין. המלאכים לא יודעים, לא מבינים ארמית. אנחנו לא אומרים את זה ביחיד אלא אך ורק במניין.

מה קורה אדם בסליחות או הגיע קצת באיחור או שהוא קורא כל קטע בהשתפכות הנפש וכולם ממהרים - עד שהגיע לקטע שבארמית, 'דעני לעניי ענינן', הם כבר נמצאים ב'שומר ישראל'. יש פה עשרה בבית הכנסת, אבל לא אומרים איתו עשרה בארמית. מה יעשה?

כל עוד שהם לא סיימו את הסליחות, זה נחשב שאתה אומר אותו בעשרה, ואתה רשאי לומר את הקטע בארמית. אתה חלק מהמניין איתם והם לא סיימו את הסליחות. אם סיימו, אתה כבר צריך לדלג על הקטעים בארמית, כי הקטעים האלו נאמרים אך ורק במניין, ואתה כרגע לא נחשב במניין.

צפו בפינה