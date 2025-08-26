מותר לעלות לתורה לאותה עלייה שני פעמים באותו יום? • צפו

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני קריאת התורה. אדם התפלל בנץ והעלו אותו עליית שלישי. קנה, העלו אותו, לא משנה. גמר את התפילה, הלך לאיזו שמחת שבת חתן של חבר, להיות איתם, נכנס, ישב, בעל השמחה קם, 'יעמוד עליית שלישי', אחרי שעלה כבר שלישי מקום אחר.

רבותיי, אפילו בזה מחלוקת הפוסקים, יש גדולי הפוסקים שפסקו שברכתו לבטלה. הלכה למעשה, לא נפסק כך. אבל מה נפסק? כיוון שזו מחלוקת, יש פה חשש של ברכה לבטלה, אז האדם לכתחילה לא יעלה אותה עלייה באותו יום במניין אחר. עלית שלישי? תעלה רביעי. שימו לב מה כתבתי בספר.

אפילו אם קראו לו בשמו, שאסור לסרב לצורך החשש הזה, יגיד 'סליחה, אני כבר עליתי שלישי, אתם רוצים תהיה עלייה הבאה'. אין עלייה, לא קרה כלום, אתה לא עולה בכלל. עלית כבר.

