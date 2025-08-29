כיכר השבת
כמה אנשים צריכים לעמוד ליד ספר התורה בקריאת התורה? 

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: כמה אנשים צריכים לעמוד ליד ספר התורה בקריאת התורה? • צפו (יהדות)

צילום אילוסטרציה: Gershon Elinson/Flash90

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני קריאת התורה. כמה אנשים צריך שיהיו בכל זמן קריאת התורה ליד ספר התורה? לדוגמה, הבעל-קורא עכשיו נמצא איתו עולה. אז הם שני אנשים. סיים, הוא יורד, בא אחד אחרי, שני אנשים. האם צריך שיהיו שניים? מספיק? שלושה? כמה?

לאשכנזים, חובה שיהיו שלושה בכל מצב. אם יש פה גבאי עומד והבעל-קורא והעולה, יש פה שלושה. אבל אם רק הבעל-קורא והעולה, עלה העולה הבא, אסור לו לחזור למקום עד שיסיים ויבוא עולה אחר, כדי שישארו שלושה. וזה מכוון כנגד אברהם יצחק ויעקב, כנגד משה רבנו, עם ישראל והקדוש ברוך הוא.

לספרדים, מעיקר הדין מספיק שניים, הבעל-קורא והעולה. לכן הבעל-קורא שעולה לתורה, שיעמוד לידו עוד אחד. וטוב גם לספרדים שיהיו קבוע שלושה ליד הספר תורה.

