האם מותר למכור תווי קנייה בתוך הסופר? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני ממונות. אדם קיבל תווי קנייה, קנה תווי קנייה, כרגע הוא זקוק למזומן, הוא אומר, 'מה הבעיה, אני אלך לסופר, אני אעמוד שם, יבואו אנשים, אמצא מי שעושה קנייה במזומן, אמכור לו את התלושים'.

רבותיי, לאחר בירור, וגם דיברתי עם בעל הרשת רמי לוי, שגם הוא נחרץ בזה, אבל גם אם הוא היה מסכים - לא הייתי חוזר בי, כי כל הרשתות זה ככה.

אסור למכור תווים בתוך סופר. אתם מזיקים את הסופר, בתוך הבית שלו. למה? התו הזה שיצא מהסופר, הוא כבר קיבל את הכסף שלו. מה נשאר? שיממשו בתו הזה את המוצרים. כשבא אדם עכשיו עם מזומן, מה הוא בא לעשות? להכניס עוד כסף לסופר. ואתה אומר, 'לא, לא, לא, תן לי את זה, קח את התלושים'. התלושים האלו, הסופר כבר קיבל את הכסף שלהם. אז אתה הזקת. להזיק אדם בתוך הסופר שלו - אין היתר לעשות. מחוץ לשטח הסופר - מותר למכור ללא חשש.

צפו בפינה