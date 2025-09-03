האם אפשר להגיד סליחות פעמיים ביום? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני אמירת הסליחות. אדם קם בבוקר, אמר סליחות בהשתפכות הנפש. מגיע צהריים, נפשו חשקה לעשות סליחות עוד פעם כי זה מחזק אותו, האם מותר או אסור?

במקום שאדם לא צריך, אסור לו להרבות באמירת שם השם סתם. ואם יאמר סליחות פעמיים ביום, הוא מרבה בשם השם, שלא לצורך. נכון שזה צורך להתחזק, אבל אמירת סליחות כבר יצאת ידי חובה שלה. אם צריכים אותו למניין או להיות חזן כי אין להם - אפשר להקל בזה. אבל אם זה רק להשתפכות הנפש ולצורך הפיוטים, הוא לא יכול. יכול להיות איתם בסליחות, אבל קטעים שאין שם השם, שם יכול לחזור לומר, אבל אם לא ככה - אסור מצד ריבוי שם השם שנקרא לבטלה.

