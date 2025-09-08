מתי מותר לישון בראש השנה? • צפו

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה ממנהגי ראש השנה. כתוב בזוהר, יש איזה ויכוח איפה הזוהר הזה נמצא, "מאן דדמיך בריש שתא דמיך מזלי" - מי שישן בראש השנה, ישן מזלו בר מינן. אז מה, לא נישן יומיים? יומיים לא לישון בראש השנה?

ההלכה היא כזו, משעה שקמתם בבוקר של ראש השנה לתפילה - עד חצות היום. חצות היום, תראו בלוח שנה, לא חצות של בנק ישראל, 12, לא, מה שכתוב ביומן. עד חצות היום אסור ללכת לישון.

אחרי חצות היום ילך לישון ללא חשש כלל. אי אפשר להורות יומיים לא לישון. אין, אדם לא יתפלל ולא יעשה כלום, יקרוס. עד חצות היום זו ההוראה. מזמן שקם לתפילה בבוקר.

להוריד את הראש - כואב לו הראש - על סטנדר או שולחן, זה לא נקרא שינה, זה מותר. שינה לשכב, זה אחרי חצות היום.

