מה מניין התקיעות שתוקע ביחיד חייב לשמוע בראש השנה? • צפו

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מהלכות תקיעת שופר. קורה שאדם אנוס, חולה, זקן, לא בא לבית הכנסת, וקראו לבעל תוקע שיעשה חסד ויבוא לתקוע לו. בבית הכנסת תוקעים 101 קולות, מה, ילך יתקע לו ככה?

רבותיי, מי שלא בבית הכנסת בתפילה, החובה של תקיעת שופר לגביו היא אך ורק 30 קולות. מה זה 30 קולות? שלוש פעמים תשר"ת, תשר"ת ראשי תיבות - תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה, ריש זה תרועה, תקיעה. זה ארבע קולות, כפול שלוש פעמים, 12. אחרי כן, שלוש פעמים תש"ת - תקיעה, שברים, תקיעה. שלוש כפול שלוש, תשע. 12 ועוד תשע - 21. שלוש פעמים תר"ת - תקיעה, תרועה, תקיעה, עוד תשע, הגענו ל-30 קולות.

שלושים קולות זה השיעור שהוא חייב לשמוע, לא יותר מזה.

