איזה נשים חייבות לעשות את מנהג התשליך בראש השנה? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: האם נשים חייבות לעשות את מנהג התשליך בראש השנה? • צפו (יהדות)

(תמונה ראשית, צילום אילוסטרציה: Chaim Goldberg/Flash90)

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה ממנהג אמירת התשליך בראש השנה. מנהג עם ישראל קדושים עושים את התשליך, 'ותשליך במצולות ים כל חטאותם'. אני רוצה לדבר לגבי נשים, בנות. האם הן תבואנה לתשליך, אפילו אחרי שהגברים ילכו או שיעשו בבית?

לאשכנזיות, כן, נשים מקיימות את מצוות התשליך, כן. אם יש בעיה של תערובת, שגברים יסיימו, גם הן יעשו. או שהיא תעשה בבית, היא תיקח דלי מים, קערה, תעשה שם.

רבותיי לספרדים, זה נושא לא פשוט. בפרט יש פה גם סוד... נשים, שב ואל תעשה עדיף. שבי ואל תעשי עדיף. לא לבוא לאמירת השליך, ככה לא להיכנס לכל מיני חששות. נשים, לא תעשה את סדר אמירת התשליך.

