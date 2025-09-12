כיכר השבת
הלכה ב-60 שניות

תיקון חצות או סליחות - מה עדיף?! • צפו

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: תיקון חצות או סליחות - מה עדיף?! • צפו (יהדות)

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני הסליחות ואמירת סדר תיקון חצות. אדם בחודש אלול מתחזק, קם לסליחות מוקדם, קם לפנות בוקר, או שהוא הולך לסליחות בצהריים, ומבחינת הזמן הוא מוצא את עצמו במקום לא פשוט - או שהוא יעשה תיקון חצות אבל יפסיד את הסליחות, או יעשה תיקון חצות, אבל זמן לתיקון חצות אין לו. או זה, או זה. מה עדיף לאדם לבחור?

רבותינו אומרים, תראו מה מעלה של תיקון חצות. תיקון חצות גוברת על אמירת הסליחות. אם יש לך אפשרות או תיקון חצות או אמירת סליחות, יעדיף תיקון חצות. זה ההלכה למעשה.

