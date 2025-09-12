תיקון חצות או סליחות - מה עדיף?! • צפו

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני הסליחות ואמירת סדר תיקון חצות. אדם בחודש אלול מתחזק, קם לסליחות מוקדם, קם לפנות בוקר, או שהוא הולך לסליחות בצהריים, ומבחינת הזמן הוא מוצא את עצמו במקום לא פשוט - או שהוא יעשה תיקון חצות אבל יפסיד את הסליחות, או יעשה תיקון חצות, אבל זמן לתיקון חצות אין לו. או זה, או זה. מה עדיף לאדם לבחור?

רבותינו אומרים, תראו מה מעלה של תיקון חצות. תיקון חצות גוברת על אמירת הסליחות. אם יש לך אפשרות או תיקון חצות או אמירת סליחות, יעדיף תיקון חצות. זה ההלכה למעשה.

צפו בפינה