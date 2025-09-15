האם אפשר להתחיל 'אשרי' של הסליחות - לפני חצות הלילה? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני אמירת הסליחות. פעמים, מגיע חצות הלילה, גם מאוחר, אנשים עייפים, או בצהריים בלחץ. אומר, תראה, 'יש לנו עוד שבע-שמונה דקות לפני חצות, בוא נתחיל בינתיים 'אשרי יושב בביתך', 'בן אדם מה לך נרדם', חבל הזמן - ואז יגיע חצות, אנחנו נתחיל מיד 'א-ל מלך יושב על כיסא רחמים', האם מותר או אסור?

יש על זה, רבותיי, ויכוח שלם. לא פשוט הדבר הזה. אם אין לחץ גדול, עדיף להתחיל בזמן. אם יש לחץ, אנשים עייפים, אפשר להקל, להתחיל את ה... 'אשרי יושבי ביתך', אחרי זה את הפיוט 'בן אדם מה לך נרדם', יתחילו עשר דקות לפני, לאט איך שהם רוצים. כשיגיע חצות, מיד יתחילו 'א-ל מלך יושב על כיסא רחמים', יתחילו את הקדיש לפני כן, וככה יעשו.

