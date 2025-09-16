האם אפשר לחבר קטעי סליחות בשני וחמישי עם התחנון? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מאמירת הסליחות והתפילה. בשני וחמישי לספרדים, אומרים 'אל מלך יושב על כיסא רחמים', 'אנשי אמונה אבדו' וכו' - יש את ה גם בסליחות. האם נעשה אותם יציקה אחת, פעם אחת, נכוון על שניהם ונגמור את הסיפור? או לא, תעשה סליחות ובתפילה תחזור, או סליחות אחרי התפילה תחזור עליהם. מה עושים?

הטוב ביותר, רבותיי, לא לצאת ביחידה אחת. כל אחד יש לו את המעלה שלו, את העניין שלו, עדיף שלא. אבל במקום שממש קשה להם מאוד, ואין זמן, אנשים לא יבואו, והם ממהרים וכו', מקרים כאלו, שדחק גדול, אני מדגיש, יש על מי לסמוך. אבל, לכתחילה, רבותיי, לא לעשות כדבר הזה. מכמה נימוקים.

צפו בפינה