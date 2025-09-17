האם מותר לאכול חמוץ, חריף ומר - בראש השנה? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה ממנהגי ראש השנה. כידוע, אנחנו לא אוכלים דברים לא טובים בראש השנה, כדי שלא ישפיע על כל השנה. יש על זה שולחן ערוך, סימן שלם על מנהגי ראש השנה, הנהגות של ראש השנה. פה אני רוצה לדבר על חריף, חמוץ ומר. איך מתייחסים אליהם הפוסקים?

חמוץ - כתוב בבן איש חי ועוד, לא אוכלים חמוצים בראש השנה. לא זיתים, לא מלפפון חמוץ. מה שמחמיצים קצת לימון בכרוב או בדגים, זה לא נקרא חמוצים. חמוצים זה חמוצים. חמוצים - לא לאכול.

מר - גם כן לא. 'אני אוהב', אתה אוהב, אבל זה דבר מר, לא טוב. שיהיה סימן טוב, סימנא מילתא, שיהיה השפעה לכל השנה.

חריף - הבאנו הלכה למעשה, מי שאוהב חריף, זה לא דבר רע ולא דבר שמשפיע, ואדרבה, תהיה לו שנה חריפה. הוא יהיה חריף בתורה, חריף בעסקים, חריף ל'דע מה שתשיב לאפיקורוס', וכן על זה הדרך. לכן זה יהיה מותר ללא חשש.

צפו בפינה