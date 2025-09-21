כיכר השבת
הלכה ב-60 שניות

דיני ברכת 'שהחיינו' בלילה השני של ראש השנה • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: דיני ברכת 'שהחיינו' בלילה השני של ראש השנה • צפו (יהדות)

(תמונה ראשית, צילום אילוסטרציה: Mendy Hechtman / Flash90)

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני הקידוש של ראש השנה. אנחנו אומרים 'שהחיינו' גם ביום הראשון וגם ביום השני. ביום השני למה? הרי בשופר אנחנו לא מברכים, הספרדים לא מברכים ביום השני. מה ההבדל? כותב בעל השולחן גבוה, הרב מולכו, כדי שלא יהיה בלבול בחגים הבאים.

בגלל שזה ספק ביום השני, כותב השולחן ערוך, טוב להביא משהו לברך עליו 'שהחיינו'. להביא פרי חדש או בגד חדש. אבל אם זה רק טוב וכל המטרה כדי לצאת מהספק, אז אין בעיה, זה טוב. אם אדם אין לו, הוא תקוע וכדומה, הלכה למעשה מברך 'שהחיינו' גם בלי פרי חדש וגם בלי בגד חדש.

צפו בפינה

