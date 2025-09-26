עושים כפרות על תרנגול? זה מה שאתם חייבים להקפיד • צפו 

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני הכפרות שעושים בעשרת ימי תשובה לפני יום הכיפורים. מי שעושה על תרנגול לזכר או תרנגולת לנקבה, ישים לב בנוסח האמירה של 'זה חליפתי, זה תמורתי', קודם כל הסדר הוא על פי הסוד - חליפתי, תמורתי, כפרתי - ראשי תיבות, שם קדוש, ח', ת' כ'. זה דבר ראשון.

עכשיו שימו לב מה הוא אומר? התרנגול או תרנגולת ילך או תלך לשחיטה. מה הרבה אנשים אומרים? 'ואני אלך לחיים טובים לשלום', כשהוא אומר ככה, הוא חס ושלום מצמיד את המילה 'לשחיטה' למילה 'ואני', לכן צריך להיזהר לומר ככה: 'זה חליפתי, זה תמורתי, זה כפרתי - התרנגול ילך לשחיטה', שימו לב, 'ואלך אני לחיים טובים ולשלום', לא 'ואני אלך', 'ואני' זה נשמע צמוד למילה 'לשחיטה', חס ושלום לא פותחים פה. לשים לב לדבר הזה באמירת הכפרות.

