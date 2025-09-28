כיכר השבת
האם אפשר לעשות כפרות עבור מישהו שלא נמצא כאן? • צפו

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: האם אפשר לעשות כפרות עבור מישהו שלא נמצא כאן? • צפו (יהדות)

(תמונה ראשית, צילום אילוסטרציה: Chaim Goldberg/Flash90)

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה ממנהג הכפרות. יש עושים על כסף לצדקה, יש עושים על תרנגול או תרנגולת, או עושים על דגים, כל אחד ומנהגו. מה קורה לעשות עבור מישהו שלא פה? יש סבתות שדואגים לנכדים, או הורים לילדים הרחוקים, רוצים לעשות להם. אתם יודעים מה זה פדיון כפרות, רבותיי? זה יכול להציל את הנפש של האדם. לא סתם רבותינו קבעו את זה. האם אפשר לעשות כפרות על מי שלא נמצא פה?

אף שרבים כתבו שאי אפשר, כי צריך להיות פה, אבל הלכה למעשה, אפשר לעשות כפרות גם עבור מישהו שלא נמצא פה לפנינו. זאת אומרת, 'זה הכסף, חליפה תמורת וכפרת נכד אברהם מרעננה', 'זה עבור שלמה מבאר שבע'. מספיק, בורא עולם יודע את המחשבה, הוא גם אור בפה. הכסף ילך לצדקה, והוא ילך לחיים טובים ולשלום. מצוין, וזה תפס.

