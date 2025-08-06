ישועות לרווקים: שני עמודי התפילה יפעלו ישועות ב'עמוקה'

מעמד נרגש של תפילה וזעקה יתקיים אי"ה מחר - חמישה עשר באב, אשר לא היו ימים טובים לישראל כמותו. זה היום שמוזכר כבר בנביאים ושנוי גם במשנה כיום שבו נפתחים שערי שמים בעת רצון מיוחדת לעניין של מציאת השידוך הנכון לבני ולבנות ישראל.

בציון הקדוש בעמוקה יעתירו שני עמודי התפילה של דורנו. על קברו של התנא הקדוש רבי יונתן בן עוזיאל, אשר חז"ל הקדושים הפליגו בגודל מעלתו ובכוחו העצום. מקום הציון הפך לאורך הדורות לתל תלפיות, מקום שאליו באים מעוכבי השידוכים ומתפללים בתחינה ובתחנונים שיסייע להם השוכן במרומים למצוא את זיווגם ההגון להם במהרה.

תפילותיו הנרגשות של מרן עמוד התפילה הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי ותחינתו הנרגשת והרוטטת של הגאון הצדיק, אוהבן של ישראל, רבי מרדכי שמואל אדלשטיין שליט"א יקרעו לרווחה את שערי השמים.

לכן מבקשים הרבנים שכל אחד ואחד יתרום צדקה במיוחד ל'קופת העיר' לטובת השאת חתנים יתומים וכלות יתומות! כך, מכוחה של מצוות הצדקה, במידה כנגד מידה, בכח המקום הקדוש בעמוקה, בכוחו של היום הנשגב 'ט"ו באב', ובכוח תפילתן הנרגשת של שלושת צדיקי הדור, נזכה בעזרת ה' לראות ישועות לרוב!

בסיומו של מעמד התפילה המרטיט, יאמרו הרבנים שליט"א את שמות התורמים בזה אחר זה, כל שם בפרטות, ובתפילה שיזכה לזיווג הגון במהרה.

לאחר מכן יחתמו על שטר מיוחד, 'שטר העמוקה' שיינתן לתורמים המתחייבים לתת נתינה קבועה בלי נדר, לטובת משפחות עניות המקבלות תמיכה מ'קופת העיר'.

וזה לשונו של השטר שיהיה חתום בחתימתם ידם הקדושה של שני עמוד התפילה של דורנו:

"באה לפנינו זעקת אלפי בחורים ונערות אשר מצפים להקים בית נאמן בישראל, ומצפים לישועת ד' לשידוך הגון, ולרבות אלו המצפים לישועתם לזיווג שני, וכבר כשל כח הסבל מלהמתין על כן, הסכמנו יחדיו לנסוע לציון התנא הק' יונתן בן עוזיאל בעמוקה, המקום שנתקדש בקדושה עליונה כמסוגל לתפלה לשידוכים הגונים, ביום ט"ו באב, שהוא היום שנקבע בנביא למצוא בו שידוך לבני ובנות ישראל, וההשפעה של יום זה עד דורנו להתפלל על שידוכים הגונים.

"ולכן העתרנו והתפללנו כאן בעמוקה- ביום ט"ו אב- לפני בורא עולם במושב בית דין על פלוני התורם שבזכות הצדקה שנתנו במסירות נפש לקופת העיר בסכום שיש בו ממש, המיועד לכלות עניות, בכח מידה כנגד מידה - כשם שהם מסייעים לשידוך הגון, כך יזכו לזיווג הגון בקרוב, תיף ומיד ממש.

"ומצלאין אנא, בבחינת צדיק גוזר והקב"ה מקיים, שהקב"ה ישמע לקול שוועתנו, וישלח במהרה את הזיווג ההגון, ויזכו לראות בנים ובני בנים צדיקים יראים ושלמים, ובאנו על החתום אחר גזירת מושב דין בעמוקה- ביום המסוגל ט"ו באב תשפ"ד, בתפלה ובתחנונים לפני בורא עולם שישמע שוועתינו".

