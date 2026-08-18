אי אפשר לעמוד מול דלתות 'ועד הרבנים' ולא להרגיש את כובד האחריות. כבר 30 שנה שהמקום הזה מהווה את ממלכת החסד הגדולה של עם ישראל, המקום אליו מתנזקות קריאות מצוקה מכל רחבי הארץ. אלפי בקשות, אלפי דמעות.

אל תוך המקום הרווי בכאב, פסע מנהיג הדור, הגר"ד לנדו. היה זה מפגש פנים אל פנים עם הזעקה האילמת של אלפי משפחות קשות יום, חולים המייסרים בייסורים קשים, ומשפחות שהגיעו עד פת לחם.

הגר"ד לנדו עבר באגף קליטת הבקשות, מביט בתיקים, שומע על המקרים הדחופים של פיקוח נפש הממתינים באותו הרגע להצלה, ונדהם לנוכח היקף הצרות והמצוקה.

ואז, בלב האגף שבו שמורות הדמעות של עם ישראל, יצא הגר"ד לנדו בביטוי נדיר, שגם מקורביו הוותיקים מעידים כי לא שמעו כמותו מפורש וברור כל כך: "אני מבקש מכל אחד שיהיה שותף בוועד הרבנים".

אך הבקשה לא הגיעה לבדה. צמוד אליה, נגזרה הבטחה שמימית, ברורה וחד משמעית: "זו זכות עצומה ליום הדין... ויזכו לשמירה עליונה להינצל מכל הצרות והמחלות".

הגר"ד לנדו פירט את ברכתו העצומה לתורמים, כשהוא מבטיח כי יהיו מוגנים מכל גזירה וצרה, ברוחניות ובגשמיות, יזכו לנחת מיוצאי חלציהם, פרנסה ברווח, ילדים תלמידי חכמים ואריכות ימים.

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במכתב מיוחד ומרגש שפרסם לקראת ימי הדין, מבקש הגר"ד לנדו לתרום עבור קרן "והסירותי מחלה מקרבך", הנותנת מענה ישיר למשפחות החולים והמצוקות הקשות ביותר, אלו שהגיעו עד שערי מוות ממש או לחרפת רעב בשל ההוצאות הרפואיות הכבדות.

במכתבו הפונה לכל אחד ואחת מאיתנו, מבקש מרן תרומה חודשית קבועה של 160 ש"ח עבור הקרן. ולתורמים סכום זה, מעניק הגר"ד לנדו הבטחה חתומה ומוחלטת, המבוססת על הנהגת "מידה כנגד מידה": "כל השותפים בקרן זו יזכו מידה כנגד מידה... שבביתם לא תבא שום צרה ומחלה, ושום פגע רע לא ברוחניות ולא בגשמיות, ולא יהיו חולים בביתם".

כמה פעמים בחיים מזדמנת לנו זכות כזו? להיות שותפים פעילים עם גדול הדור בהצלת נפשות, ובאותה נשימה – לקבל הבטחה שכל אב ואם מייחלים לה עבור ילדיהם ובני משפחתם?

בימים אלו, כשאנו עומדים לפני יום הדין והחתימה, פונה אלינו גדול הדור בבקשה אישית. הוא ראה את הצרות, הוא שמע את הזעקות, והוא מבקש מאיתנו לעזור להציל חיים. בתמורה – הוא גוזר עלינו הגנה, בריאות, נחת והצלחה.

זו העת לפתוח את הלב, להצטרף לקרן "והסירותי מחלה מקרבך" של 'ועד הרבנים', ולהבטיח – כפי שמבטיח הגר"ד לנדו – שנה טובה ומתוקה, שנה שבה בביתכם לא תבוא שום צרה ומחלה.

תורמים עכשיו וזוכים להגנה מכל צרה ומחלה >>>