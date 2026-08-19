 דלג לתוכן הראשי
"לא תבוא שום צרה ומחלה"

ההבטחה הנדירה של הגר"ד לנדו מול כל הפחדים

כולנו מכירים את הדפיקה הקטנה הזו בלב. הרגע שבו אנו מביטים בילדים שלנו ישנים, או כשאנו שומעים על עוד אסון שפקד משפחה רגילה לחלוטין, והמחשבה המפחידה מכה בנו: איך נוכל להבטיח שזה לא יקרה לנו? בימים אלו של סליחות ורחמים, כשהכל נכתב ונחתם, הגר"ד לנדו מציע לנו בפעם הראשונה "תעודת ביטוח" חתומה וברורה שכל הורה חייב למשפחתו | לא מפספסים (חרדים)

אמ
מקודם |
הגר"ד לנדו, לביקור היסטורי ויוצא דופן במשרדי 'ועד הרבנים - צפו
הגר"ד לנדו, לביקור היסטורי ויוצא דופן במשרדי 'ועד הרבנים - צפו| צילום: צילום: באדיבות המצלם

יש חדרים שאי אפשר להיכנס אליהם מבלי שהלב יישבר. אגף קליטת הבקשות ב'ועד הרבנים לענייני צדקה' הוא בדיוק מקום כזה. כאן לא תשמעו קולות זעקה, אלא דממה דקה ורועדת של אלפי תיקים. כל תיק הוא עולם שלם שחרב: אבא שקרס לפתע ממחלה קשה, אימא שמתחננת לטיפול מציל חיים, וילדים קטנים שמחפשים פת לחם בתוך ים של חובות רפואיים.

אל תוך החדר רווי הדמעות הזה, פסיעותיו של הגר"ד לנדו, הדהדו אחרת. כרועה הנאמן שבא להישיר מבט אל הכאב הכי עמוק של צאן מרעיתו, עבר מרן בין הבקשות, נדהם מהיקף האסונות, ושתק מול מקרים של פיקוח נפש המונחים על השולחן וממתינים לישועה.

ואז, מתוך אותה שתיקה כואבת, בקעה זעקה שהפכה להבטחה המטלטלת של השנה, עבור התורמים לקרן "והסירותי מחלה מקרבך", שמטרתה להציל את אותן משפחות הקורסות תחת נטל החולי והרעב, וקבע את תנאי העסקה הרוחנית המשתלמת ביותר שניתן להעלות על הדעת: מי שירים תרומה קבועה של 160 שקלים בחודש לקרן זו, יזכה להגנה ישירה המבוססת על הכלל של "מידה כנגד מידה".

במכתב היסטורי שנוסח ונחתם, המילים מדברות בעד עצמן, ללא סייגים וללא רמזים. הגר"ד לנדו קובע בפה מלא כי השותפים: "יזכו מידה כנגד מידה, שבביתם לא תבוא שום צרה ומחלה... ולא יהיו חולים בביתם".

תורמים עכשיו וזוכים להגנה מכל צרה ומחלה >>>

נסו לדמיין את התחושה הזו: להיכנס לשנה החדשה כשאתם יודעים שעשיתם את המקסימום כדי להגן על הבית שלכם. מול הפחד מהלא-נודע, מול החששות הבריאותיים ומול גזירות קשות, עומדת הבטחה איתנה של צדיק הגוזר: "ויהיו מוגנים ברוחניות ובגשמיות מכל גזירה וצוקה מבית ומחוץ".

זוהי הזדמנות פז להכניס את גדול הדור כערב אישי לשלום משפחתכם. מרן ראש הישיבה הוסיף והבטיח כי התורמים יזכו לרוות נחת מכל צאצאיהם, לפרנסה טובה ברווח, ולזכות לעשות שמחות בביתם בנקל.

בימים בהם מאזני משפט נפתחים, כל אבא וכל אימא צריכים לשאול את עצמם: האם נוכל להרשות לעצמנו לוותר על שמירה עליונה כזו? האם נוכל להתעלם מהבטחה מפורשת שמרחיקה כל צרה ומחלה מהבית שלנו?

הדלת פתוחה. גדול הדור עומד בפתחה, מצביע על המשפחות הזקוקות לעזרה, ומגיש לכם את ההזדמנות להציל את המשפחות המתחננות וזועקות לעזרתנו הדחופה – ולהציל את עצמכם.

תורמים עכשיו וזוכים להגנה מכל צרה ומחלה >>>
הרב דב לנדוכיכר בשיתוף ועד הרבנים

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצדקה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

דרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר