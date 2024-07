על מהות ההבדל בין הלווים בדור המדבר לצאצאיהם בבית עולמים כבר ביאר ברמב"ן שכל זמן שהארון הברית נישא בכף ע"י הלווים יש חשש שמא לוי זקן שיבוא לשיר או לקיים עבודת קלות (טעינת עגלות) בסופו של דבר ישא גם את הארון. אך בבית עולמים שאין נשיאת הארון בכתף סר החשש ממילא אין הלוי נפסל אלא בקול.

מכאן אנו למדים שבסד שיקולי הפרישה אין התייחסות לתשלום או תמיכה כמו הפנסיה של ימנו ושמא בדור המדבר ממילא התפרנסו כולם מן המן ומעשרות תבואה ללווים לא ניתנו כי הם ממצוות התלויות בארץ.

"אבל מחמשים שנה ומעלה, חוזר הוא לנעילת שער“. וכיוצא בזה פירש הרע”ב את דברי המשנה במסכת אבות “בן חמשים לעצה”, על הלוויים, שלאחר גיל זה “ישוב מצבא העבודה, ושרת את אחיו" (במדבר שם) ומהו השירות, שיתן להם עצה“.

גיל פרישה נוסף מוזכר בתורה הוא הפרישה משירות הצבאי. בגיל חובת הגיוס בתורה מוזכר רק הגיל התחלתי של הגיוס 'מבן עשרים שנה ומעלה'. אך לא מוזכר בתורה מהו הגיל של תום תקופת השירות הצבאי.

ברם ניתן לעשות את חשבון גיל הפרישה מדין אחר. הרי נאמר בציווי למנות את הזכרים בעם ישראל 'כל יוצא צבא בישראל' והרי הגמרא בבא בתרא אומרת שגזרת מתי המדבר שלא נכנסו לא"י הייתה מגיל עשרים ועד שישים (נלמד מדין ערכין). ועוד נאמר ווַיְהִי כַאֲשֶׁר תַּמּוּ כָּל אַנְשֵׁי הַמִּלְחָמָה לָמוּת מִקֶּרֶב הָעָם. הרי שתקופת גיל הגיוס היא מבן 20 ועד 60

וכן כתב ברמב"ן (מדבר כו סד) כי הם עיקר ימי האיש כענין האמור בערכין ואז הוא יוצא צבא בישראל ולא מששים ומעלה.

גיל הפרישה מן הצבא לא מוזכר בספרי ההלכות וטעם הדבר מובא בעמק דבר לנצי"ב שכתב כי מספר יוצא הצבא בישראל היה שש מאות אלף ושלושת אלפים וחמש מאות וחמשים. והדרישה להגבלות גיל הוא בגלל ערך סגולי כדי שתשרה שם השיכנה והייתה לצורך שעה אך בדרות הבאים יעד גיל הגיוס נעשה ע"י המוסמכים לכך. וכאמור גם כאן אין מדובר בפרשיה מרצון ולא פרישה בכפייה.

במסכת סנהדרין (לו ב) למדנו 'אין מושבים בסנהדרין זקן וסריס ומי שאין לו בנים' רבי יהודה אומר אף אכזרי. רבותינו הראשונים ובראשם רש"י ביארו שאדם זקן ומקשיש כבר 'שכח צער גידול בנים ואינו רחמני' הרי לנו שפרישה זו נובעת מטבע הזקנה.

ולהלכה בספר הרמב"ם (הלכות סנהדרין (פ"ב ה"ג) 'אין מעמדים בכל סנהדרין זקן מופלג בשנים. הרי שהרבם הוסיף מופלג בשנים בעוד הגמרא כתבה רק 'זקן' ובספרי האחרונים כתבו שכוונת הרמב"ם לגיל שמונים.

המעניין שהגמרא בסנהדרין גם כתבה (יז א) שצריך להושיב בסנהדרין בעלי זקנה. וכן הוא ברמב"ם "צריך להשתדל שיהו בית דין בעלי שיבה. וגם כאן כתבו האחרונים שגיל שיבה הוא שביעים כמאמר המשנה בן שבעים לשיבה.

לשכת הגזית ( צילום: מאת Printer of a souvenir of Gerhard Schott’s model tour of London circa 1723-1730. - http://www.phoenixmasonry.org/masonicmuseum/temple_of_solomon_print.htm, נחלת הכלל, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37561722 )