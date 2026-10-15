 דלג לתוכן הראשי
"פשוט לא נעים" | צפו

המרצה חשף רגע אישי: המשפט שאמר לי אדם קרוב על הדרך שבחרתי

למה דווקא אלה שתמיד נותנים מכל הלב, מרגישים בסוף הכי לבד? הרב יואב אקריש בשיעור מיוחד לפרשת נח – מסיפור אישי כואב, דרך הפירוש של רש"י ועד למילה אחת בסוף מגילת אסתר שתגרום לכם להפסיק לבטל את עצמכם (יהדות)

הי
הרב יואב אקריש
כיכר השבת |
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
(צילום: ללא קרדיט)

תשע בערב. הטלפון מצלצל. מישהו צריך טובה קטנה. אתה עייף, הילד מחכה שתשב איתו, וכל הגוף שלך אומר "לא". ואז אתה שומע את עצמך אומר: "בטח, אין בעיה".

אחר כך, כשהשקט חוזר, עולה השאלה: אני באמת רוצה לעזור? או שאני פשוט לא מסוגל לשאת את האכזבה בעיניים שלו?

ולמה דווקא מי שנותן הכי הרבה הוא זה שבסוף מרגיש שאף אחד לא באמת רואה אותו?

בשיעור לפרשת נח, הרב יואב אקריש פותח בסיפור אישי: משפט אחד שאמר לו לפני שנים אדם קרוב, שהוא אוהב ומעריך, על הדרך שבחר. משם השיעור עובר לפירוש הלא מחמיא של רש"י על נח, ולמילה אחת בסוף מגילת אסתר.

אם יש בחייך מישהו שתמיד שם בשביל כולם, זה הזמן שגם הוא ישמע את זה.
הרב יואב אקריש

עוד באקטואלי:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

רדיואודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר