סוד פרשת נח לאור החסידות: כך תהפכו את הצרה שלכם לצוהר

אחרי חודש שלם של חגים, ראש השנה, יום כיפור, סוכות ושמחת תורה – מגיע פתאום חודש שאין בו שום מועד. לא במקרה הוא נקרא "מר חשוון". אבל תורת החסידות מלמדת אותנו שדווקא החודש ה"יבש" הזה מחזיק בתוכו את הברכה המתוקה ביותר של השנה.
המשפיע הרב אשר פרקש בשיעור מאיר על מהותו הפנימית של חודש חשוון ועל פרשת נח, לאור תורת הבעל שם טוב:
- למה "מר" הוא גם לשון מרירות וגם לשון טיפות של גשמי ברכה – ומה מחבר בין השניים?
- מהי החרישה והזריעה שיהודי נדרש לעשות דווקא בימי החולין?
- מה מסמלת תיבת נח, ומהן שלוש הקומות שלה בעבודת ה׳?
- מדוע האותיות של "צֹהַר" הן גם האותיות של "צָרָה" – ואיך הופכים את האחת לשנייה?
- חלון או אבן טובה? שני אופנים בעבודת התפילה על פי ביאורו של אדמו״ר הריי״צ.
שיעור על כוחה של התפילה להפוך את החושך לאור, במיוחד בימים שבהם "החושך יכסה ארץ".