סוד פרשת נח לאור החסידות: כך תהפכו את הצרה שלכם לצוהר

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אחרי חודש שלם של חגים, ראש השנה, יום כיפור, סוכות ושמחת תורה – מגיע פתאום חודש שאין בו שום מועד. לא במקרה הוא נקרא "מר חשוון". אבל תורת החסידות מלמדת אותנו שדווקא החודש ה"יבש" הזה מחזיק בתוכו את הברכה המתוקה ביותר של השנה.