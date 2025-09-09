עוף מקורמל עם דלעת ושאלוט - מנה חגיגית ופיקנטית לשולחן החג

עוף מקורמל עם דלעת ושאלוט - צפו בהכנה שלב אחר שלב (צילום: כיכר השבת)
מצרכים
- 6–8 כרעי עוף
- בצלים רגילים פרוסים
- 6–8 בצלי שאלוט קלופים שלמים
- 6–8 שיני שום פנינה
- 1 כרישה פרוסה
- דלעת מיני חתוכה לפרוסות
לרוטב:
- 2 כפות סילאן
- 1 כף דבש
- 2 כפות רוטב סויה של Yamasa
- 1 כף רוטב טריאקי של Muscachap
- 1 כף תמרינדי של Muscachap
- 1 כפית מלח
- ½ כפית פלפל שחור גרוס
- מים עד לכיסוי העוף
אופן הכנה:
מחממים מעט שמן בסיר רחב.
מטגנים את הבצלים הפרוסים עד שמזהיבים.
מניחים מעל את כרעי העוף, עור כלפי מטה, ומשחימים היטב.
הופכים את הכרעים לצד השני, ואז מוסיפים שאלוטים, שיני שום פנינה וכרישה. מטגנים עוד כמה דקות.
מוסיפים את פרוסות הדלעת.
מערבבים בקערית את כל חומרי הרוטב, יוצקים מעל, מוסיפים מים עד לכיסוי ומערבבים קלות.
מבשלים על אש בינונית 10 דקות, מנמיכים לאש נמוכה ומבשלים שעתיים .
אם במהלך הבישול חסר מי - מוסיפים.
מבשלים עד שהעוף רך והרוטב מצטמצם ומבריק.
בתאבון!
