מבשלים בכיכר עוף מקורמל עם דלעת ושאלוט - מנה חגיגית ופיקנטית לשולחן החג כמו בכל חג, יש מנות שיכולות להפוך את השולחן למשהו בלתי נשכח - כזו בדיוק היא היצירה של השפית שרה שבבו: עוף מקורמל עם דלעת ושאלוט. העוף מתבשל לאט עד שהוא זהוב ורך, מתעטף בבצל מקורמל, דלעת מתוקה ובצלצלי שאלוט שמוסיפים שכבות עומק. כל נגיסה מתפוצצת בטעמים של סילאן, דבש ותמרינדי, ברוטב עמוק ומבריק שאי אפשר להפסיק לנגב (אוכל ומתכונים)