עוף מקורמל עם דלעת ושאלוט - מנה חגיגית ופיקנטית לשולחן החג

כמו בכל חג, יש מנות שיכולות להפוך את השולחן למשהו בלתי נשכח - כזו בדיוק היא היצירה של השפית שרה שבבו: עוף מקורמל עם דלעת ושאלוט. העוף מתבשל לאט עד שהוא זהוב ורך, מתעטף בבצל מקורמל, דלעת מתוקה ובצלצלי שאלוט שמוסיפים שכבות עומק. כל נגיסה מתפוצצת בטעמים של סילאן, דבש ותמרינדי, ברוטב עמוק ומבריק שאי אפשר להפסיק לנגב (אוכל ומתכונים)

עוף מקורמל עם דלעת ושאלוט - צפו בהכנה שלב אחר שלב (צילום: כיכר השבת)

מצרכים

  • 6–8 כרעי עוף
  • בצלים רגילים פרוסים
  • 6–8 בצלי שאלוט קלופים שלמים
  • 6–8 שיני שום פנינה
  • 1 כרישה פרוסה
  • דלעת מיני חתוכה לפרוסות

לרוטב:

  • 2 כפות סילאן
  • 1 כף דבש
  • 2 כפות רוטב סויה של Yamasa
  • 1 כף רוטב טריאקי של Muscachap
  • 1 כף תמרינדי של Muscachap
  • 1 כפית מלח
  • ½ כפית פלפל שחור גרוס
  • מים עד לכיסוי העוף

אופן הכנה:

מחממים מעט שמן בסיר רחב.

מטגנים את הבצלים הפרוסים עד שמזהיבים.

מניחים מעל את כרעי העוף, עור כלפי מטה, ומשחימים היטב.

הופכים את הכרעים לצד השני, ואז מוסיפים שאלוטים, שיני שום פנינה וכרישה. מטגנים עוד כמה דקות.

מוסיפים את פרוסות הדלעת.

מערבבים בקערית את כל חומרי הרוטב, יוצקים מעל, מוסיפים מים עד לכיסוי ומערבבים קלות.

מבשלים על אש בינונית 10 דקות, מנמיכים לאש נמוכה ומבשלים שעתיים .

אם במהלך הבישול חסר מי - מוסיפים.

מבשלים עד שהעוף רך והרוטב מצטמצם ומבריק.

בתאבון!

