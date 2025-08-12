בדף היומי מסכת עבודה זרה דף נ"ה, הגמרא דורשת אודות הייסורים שבאים על האדם וזהו שאמר ר' יוחנן: מאי דכתיב "וחלים רעים ונאמנים"? (דברים כח, נט), החליים הם רעים בשליחותן שתפקידם לעשות רע, ונאמנים בשבועתן לבוא ולצאת בזמן הקבוע להם.

בספר "בית פינחס" (פרשת משפטים) מאת הגה"צ רבי פנחס הורוויץ זצ"ל דומ"ץ גראסווארדיין, כותב בזה"ל:

"ששמעתי בשם הרב הקדוש וכו' כקש"ת הר' יהושע זצוק"ל מבעלזא, לפרש מה שתיקנו לנו בתפילת 'נשמת', 'מלפנים ממצרים גאלתנו ומבית עבדים פדיתנו כו' ומחליים רעים ונאמנים דליתנו' וכו', היינו, שלייסורים יש זמן, ונאמנים הייסורים בשליחתן לילך מהאדם בבוא הזמן כפי ששנינו בגמרא (ע"ז נה, א): "אף כך יסורין, בשעה שמשגרין אותן על האדם, משביעין אותן שלא תלכו אלא ביום פלוני ולא תצאו אלא ביום פלוני ובשעה פלונית ועל ידי פלוני ועל ידי סם פלוני... והיינו דאמר רבי יוחנן, מאי דכתיב 'וחלים רעים ונאמנים', רעים בשליחותן ונאמנים בשבועתן"

עם כל זה אנו מתפללים, כמו שגזירת 'ועבדום' וגו' היה על ארבע מאות שנה ואפילו הכי השי"ת ברחמיו וחסדיו גאלנו גם באמצע הזמן, כן אנו מתפללים שגם מן החליים רבים, אף שהם נאמנים, היינו שיש להם זמן, עם כל זה 'דליתנו' גם באמצע הזמן, עכדה"ק.

ושמעתי, שהשפיע על ידי פירוש זה, שנשלח לתלמיד חכם גדול רפואה על פי נס", נס", עכ"ל