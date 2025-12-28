כיכר השבת
פנינת הדף

למה תפרו את הלחם עם קיסם?

לענין עירוב חצרות, אם אין פת שלימה, ניתן לחבר שני חצאי לחם עם קיסם | לדעת השולחן ערוך, נתן לעשות זאת גם כדי להרוויח לחם משנה בשבת | ולמה זה לא מסתדר עם הסוגיא שלנו | פנינת הדף היומי בהגשת אסף רצון (זבחים קה) • צפו

פנינת הדף היומי מתוך "דבר ראשון" (צילום: כיכר השבת)

זבחים קה -

בסוגיה שלנו נאמר שאם היו שני חצאי כזית של נבילה, וביניהם היה משקה שנוגע בשני החצאים ומחבר אותם, החיבור הזה לא נחשב חיבור לעניין לטמא טומאה חמורה, ובתוספות הביאו גם את דברי התוספתא לגבי אתרוג שנפרץ, הכוונה שנפתח, שאם נחבר אותו ע"י קיסם זה לא נחשב לחיבור.

כתב בספר פנים מאירות שמכאן יש ראיה נגד דין של השולחן ערוך. השולחן ערוך כתב בשם ספר הרוקח שאם יש לאדם שני חצאים של לחם, יחבר אותם ע"י קיסם באופן שלא נראה החיבור וכך יהיה לו לחם שלם לענין שבת לדוגמא, שיצטרך לבצוע עליו ולא על הפרוסה, כמו שכתוב בעירובין לענין עירוב חצירות שצריך פת שלימה, ושם נאמר שאם תופרה בקיסם, אז דינה כפת שלימה.

וכתב בפנים מאירות שמהסוגיא שלנו רואים שהחיבור ע"י קיסם לא מועיל כחיבור, ומה שהשו"ע הביא ראיה מעירובין, אפשר לומר ששם זה רק מצד איבה, שלא יאמרו שאחד הביא שלימה ואחד הביא פרוסה, אז מספיק שזה נראה כמחובר, אבל במקום שצריך שיהיה שלם ממש, לא יועיל חיבור ע"י קיסם.

גם בספר אליה זוטא הקשה על הסברא של השולחן ערוך והדימיון לעירובין וכתב שמי שיש לו פת שלימה ודאי שצריך לבצוע עליה, ולא על פת שהוא חיבר בקיסם, והשו"ע דיבר רק באופן של אדם שאין לו פת שלימה, ומעיקר הדין הוא צריך לברך ולבצוע על פרוסה, כאן חידש השו"ע שאם הוא יכול לחבר בקיסם כדי שיראה שלם, זה עדיף מאשר לברך על פרוסה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהדף היומי:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר