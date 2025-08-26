עבודה זרה דף ס"ט | הכד שהפך לכלי קיבול של הטיפשות

מימין: אִיסְתֵּירָא של איסטרוס (Istros) היא מושבה יוונית | משמאל: לגינא

האמרה המפורסמת של חז"ל, "אסתירא בלגינא קיש קיש קריא", המופיעה במסכת בבא מציעא דף פה ע"ב, שגורה בפי כל כמשל לאדם או עניין המרעיש ומושך תשומת לב, אך חסר תוכן פנימי של ממש. הדימוי הציורי מתאר מטבע (אסתירא) המצלצל בקולניות בתוך כלי (לגינא), תופעה בולטת במיוחד כשמדובר בכלי זכוכית. אך מהו, אם כן, אותו "לגינא" עליו מדובר?