כיכר השבת
דם בדם

מה כ"כ מיוחד לדעת ר' יהודה במין במינו, שהוא חולק על דין ביטול ברוב?

אם הדם התערב במים, אפשר לבדוק לפי הצבע | אבל אם הוא התערב ביין, המצב מסתבך - הצבע דומה ולא ניתן להבחין | ובמה נחלקו תנא קמא ור' יהודה במקרה שנתערבו שני סוגי דמים | פנינת הדף היומי בהגשת הרב אסף רצון • צפו

מסכת זבחים, דף עח' -

במשנה שלנו נאמרו כללים לגבי תערובות של דם שעומד להיזרק על גבי המזבח עם נוזלים נוספים. אם הדם נתערב במים, אנחנו בודקים - אם יש בו מראה של דם, הוא כשר. אנחנו לא מתייחסים לרוב, אלא למראה. ומה יקרה אם יתערב הדם ביין? הרי כאן שניהם בצבע אדום? אומרת המשנה שרואים את היין כאילו הוא מים. כיון שאנחנו לא יכולים לבדוק האם המראה השתנה - אנחנו בודקים אילו היין היה מים, האם המראה היה משתנה.

ומה קורה אם נתערב בדם אחר, דם שאינו מוקרב על המזבח? כביכול יש לנו כאן אותה בעיה כמו עם היין. ואכן , לדעת תנא קמא ההלכה באמת אותו הדבר, רואים את הדם כאילו הוא מים ובודקים האם היה מבטל את מראה דם או לא, אבל לדעת ר' יהודה פה זה שונה - משום ש"מין במינו לא בטיל"- אומר ר' יהודה שכיון ששני הדמים הם אותו מין, דם ודם, הם לא מבטלים אחד את השני, אז זה לא משנה כמה דם אחר נשפך לכאן, הוא לא יבטל את הדם הכשר, גם אם יש בדם הכשר רק טיפה אחת. ונשאלת השאלה - מה עם דין ביטול לדעת ר' יהודה? מדוע שהרוב לא יבטל את המיעוט?

מסביר הר"ן כך: דין ביטול ברוב מבוסס על כך שהרוב והמיעוט הם שונים, הם מתנגדים אחד לשני, וכך הרוב מבטל את המיעוט, אבל ברגע שהם דומים, אומר הר"ן "כל דבר הדומה לחבירו אינו מחלישו ומבטלו אלא מעמידו ומחזקו ואין כאן ניגוד, ולכן לא בטל".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהדף היומי:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר