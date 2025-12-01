במשנה שלנו נאמרו כללים לגבי תערובות של דם שעומד להיזרק על גבי המזבח עם נוזלים נוספים. אם הדם נתערב במים, אנחנו בודקים - אם יש בו מראה של דם, הוא כשר. אנחנו לא מתייחסים לרוב, אלא למראה. ומה יקרה אם יתערב הדם ביין? הרי כאן שניהם בצבע אדום? אומרת המשנה שרואים את היין כאילו הוא מים. כיון שאנחנו לא יכולים לבדוק האם המראה השתנה - אנחנו בודקים אילו היין היה מים, האם המראה היה משתנה.

ומה קורה אם נתערב בדם אחר, דם שאינו מוקרב על המזבח? כביכול יש לנו כאן אותה בעיה כמו עם היין. ואכן , לדעת תנא קמא ההלכה באמת אותו הדבר, רואים את הדם כאילו הוא מים ובודקים האם היה מבטל את מראה דם או לא, אבל לדעת ר' יהודה פה זה שונה - משום ש"מין במינו לא בטיל"- אומר ר' יהודה שכיון ששני הדמים הם אותו מין, דם ודם, הם לא מבטלים אחד את השני, אז זה לא משנה כמה דם אחר נשפך לכאן, הוא לא יבטל את הדם הכשר, גם אם יש בדם הכשר רק טיפה אחת. ונשאלת השאלה - מה עם דין ביטול לדעת ר' יהודה? מדוע שהרוב לא יבטל את המיעוט?

מסביר הר"ן כך: דין ביטול ברוב מבוסס על כך שהרוב והמיעוט הם שונים, הם מתנגדים אחד לשני, וכך הרוב מבטל את המיעוט, אבל ברגע שהם דומים, אומר הר"ן "כל דבר הדומה לחבירו אינו מחלישו ומבטלו אלא מעמידו ומחזקו ואין כאן ניגוד, ולכן לא בטל".