הדרמה בשערי ירושלים, השר בן גביר מאיים: "אנחנו נכסח" והרמטכ"ל סוגר מעגל | צפו

ישראל חוזרת לתקוף בלבנון, האם נראה חזרה ללחימה בעזה ולבנון? |  כחלק ממבצע "סדר חדש" בן גביר סייר אתמול בלקייה ויצר סערה |כך התבצע המבצע לחילוץ 17 קטינים מכת 'לב טהור' | ומה עשה הרמטכ"ל באירוע של משפחת קירשנזפט בכפר חב"ד | (דבר ראשון) צפו.

תוכנית '' היום (שני), בהגשתו של יוסי סרגובסקי מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום בתוכנית; מבצע בלאק פריידי אתמול בלבנון, וכוחות הביטחון מחסלים את מספר 2 בצמרת חיזבאללה. בנוסף, מסקנות וועדת תורג'מן מתפרסמות לציבור. נדבר עם תא"ל ראם עמינח שיתן לנו את חוות דעתו על הוועדה ועל חקר אסון השביעי באוקטובר. וכמובן, האם נחזור ללחימה עצימה בגזרה הצפונית והדרומית.

בנוסף; הממשלה אישרה את ההצעה להשלים את עלייתם של שבט 'בני מנשה' לישראל. יוסי עבדו יספר לנו על ההיסטוריה של הקהילה, ומה הקשר שלהם לעשרת השבטים האבודים? ואם שאלתם, אז יוסי יספר לנו גם מה קורה עם 'החדשות הלא באמת חשובות' צפו.

בנוסף בכותרות היום:

• נער חרדי כבן 15 חולץ היום מעגורן בגובה 36 קומות בירושלים. מדובר באותו בניין בו קרה האסון בזמן עצרת המיליון לפני כחודש. הפעם המקרה הסתיים בחסדי שמים ללא פגע.

• מחזה נדיר, הרמטכ"ל אייל זמיר הגיע אתמול לחתונה בכפר חב"ד של מנחם קירשנזפט. הסיפור אירע לפני 20 שנה בפיגוע בגוש קטיף, מחבל פתח בירי על הרכב של משפחת קירשנזפט, זמיר ששהה באותו רגע במקום חתר למגע וחיסל את המחבל. כעת, 22 שנה אחרי, הוא הגיע לסגור מעגל.

• כוחות הביטחון של קולומביה, חילצו אתמול 17 קטינים מכת 'לב טהור'. מדובר בשרידים של הכת שכבר איבדה את רוב כוחה, על אף ניסיונות להקים מחדש את הארגון.

• אירוע דקירה בבאר שבע וירי פלילי בתל אביב. השר לביטחון לאומי , הגיע אתמול ללקייה והצהיר, "מי שרע נכסח אותו אני בעל הבית פה". הביקור נערך כחלק ממבצע "סדר חדש" של משטרת ישראל נגד תופעת הנשק הבלתי חוקי.

תחקיר הפקה וכתיבת תוכן: נריה סעדיה ויוסי סרגובסקי

כתבה באתר: נריה סעדיה

