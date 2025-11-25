תוכנית 'דבר ראשון' היום (שלישי), בהגשתו של יוסי סרגובסקי מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום בתוכנית; מי שהיה ראש הצוות לחקר השביעי באוקטובר ומנהל הלחימה באוגדת עזה לשעבר תא"ל אורן סלומון בריאיון נוקב. לדבריו, הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי טייח חלק מהתחקירים במטרה להסיר אחריות מהדרג הבכיר בכל הקשור למחדל ה- 7/10. צפו בריאיון המלא.

בנוסף; פעוט נוסף בן שנה ה-11 במספר נפטר היום מחצבת. נדבר עם ד"ר יאן מיסקין מאיגוד רופאי המשפחה בישראל שממש מתחנן - לכו להתחסן, ומסביר על החיסון ותופעות הלוואי.

בכותרות היום;

גל שיטפונות ברחבי הארץ - עשרות אזרחים חולצו ע"י כוחות ההצלה מבתים ומכוניות שהוצפו בעקבות מזג האוויר. ביישוב אלקנה נרשמו ההצפות הקשות ביותר עם מפלס של למעלה ממטר. עשרה תושבים חולצו, בהם תינוקת שנמשתה מהמים ללא פגע, ב"ה.

סולטאן אל גאני חוסל - כוחות צה"ל ושב"כ חיסלו הלילה את המחבל שרצח באכזריות את גדעון פרי מהיישוב קדומים באוגוסט 2024. במהלך חילופי האש, נמצאו בזירה כל נשק ומטען, חמישה סייענים נעצרו.

תיעוד דרמטי מתקיפה אוקראינית - מטוס מאוקראינה מדגם מיג-29 מבצע טיסה נמוכה במיוחד במהלך תקיפה על מרכז פיקוד רוסי למלט"ים. בתיעוד, המטוס משגר חימוש אמריקאי קטן ומדויק. וממחיש את יכולת השילוב בין מטוסים מיושנים לבין חימוש אמריקאי מתקדם

אור ירוק מגדולי ישראל בעניין חוק הגיוס - גדולי ישראל בדגל ובש"ס נתנו אור ירוק לחברי הכנסת החרדים להתקדם עם חוק הגיוס בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. החוק מעלה שאלות קשות בעניין הסנקציות שיוטלו על בחורי ישיבות, גם כאלו שלא משתמטים משירות צבאי כדוגמת רישיון נהיגה ויציאה מהארץ, יבחן מילה במילה בוועדות ועל ידי גדולי ישראל.

תחקיר הפקה וכתיבת תוכן: נריה סעדיה ויוסי סרגובסקי