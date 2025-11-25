גורמים בסביבת ראש המטה הכללי, רב אלוף אייל זמיר, אמרו אמש (שני) כי זמיר לקח בחשבון שיכולות להיות השלכות דרמטיות להחלטה שלו לפרסם מכתב פומבי וחריף נגד שר הביטחון, ישראל כ"ץ.

על פי הדיווח ב'כאן', גורמים בסביבת הרמטכ"ל התבטאו כי הוא יודע שיכולות להיות השלכות 'מרחיקות לכת' להחלטה שלו לפרסם הודעה חריגה נגד כ"ץ, כולל האפשרות שיוחלט להדיחו מתפקיד הרמטכ"ל.

הגורמים הוסיפו כי: "כל מילה בהודעת הרמטכ"ל 'נבחרה בפינצטה', וזמיר אף התייעץ עם גורמים חיצוניים לפני פרסום המכתב".

יצוין כי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, זימן את כ"ץ וזמיר לשיחת הבהרה שתתקיים היום, בניסיון לעצור את העימות הפומבי ביניהם.

כזכור, הרמטכ"ל זמיר, הוציא אמש הודעה חריגה לתקשורת בה הוא תוקף בחריפות את שר הביטחון כ"ץ והאשים אותו בפגיעה בצה"ל.

בפתח ההודעה מטעמו של הרמטכ"ל נכתב, כי "רק הבוקר הוא עודכן מהתקשורת על התהליכים אותם מתכנן לבצע שר הביטחון ביחס לצוות הבדיקה שהקים עם כניסתו לתפקיד וזאת בזמן שהרמטכ״ל נמצא בתרגיל פתע מטכ״לי בגזרת רמת הגולן. דו״ח צוות תורג׳מן הוגדר מלכתחילה לשימושו של הרמטכ״ל, לבחינת איכות התחקירים והפקת לקחים אינטגרטיבית בצה״ל ולא לשימוש פוליטי".

"ההחלטה", נכתב בהודעה: "להטיל דופי בדו”ח, שנכתב במשך שבעה חודשים על ידי 12 אלופים ותתי-אלופים, שסוכם על ידי מפקד הצבא ושהוצג לשר באופן אישי - מעוררת תמיהה. הועדה שמעה למעלה ממאות עדויות, בחנה העמיקה וביצעה תהליך מקצועי. בחינה חלופית של שלושים ימים על-ידי מבקר מערכת הביטחון, מבלי לפגוע בכבודו - אינה עניינית".

"בנוסף", כתב הרמטכ"ל: "השר כבר עודכן, כי אחת ההחלטות הראשונות של הרמטכ״ל בעקבות הדו״ח, היא לתחקר את תוכנית ״חומת יריחו״ באופן מעמיק לאור חשיבותה. צה״ל הינו הגוף היחידי במדינה שתחקר עצמו לעומק על מחדליו ולקח עליהם אחריות. אם נדרשת בחינה כלשהי להשלמת התמונה, עליה להיות בדמות ועדה חיצונית לצה״ל, אובייקטיבית ובלתי תלויה, אשר תבחן את התהליכים הבין-ארגוניים והרב-מדרגיים שקדמו למחדל השבעה באוקטובר ובכלל כך הממשק בין הדרג הצבאי למדיני".

"באשר למסקנות האישיות", הוסיף הרמטכ"ל: "מדובר בצעדים פיקודיים פנימיים בצה״ל שאינם נדרשים באישור. הרמיזה כאילו הקריטריונים, שנבחנו בחרדת קודש, אינם שיוויוניים - אינה ראויה, בייחוד לאור כמות הזמן וההתלבטויות שהשקיע הרמטכ״ל באופן אישי בהחלטה ביחס לכל קצין וקצין".

לדבריו: "עצירת המינויים בצה״ל לשלושים ימים נוספים פוגעת בכושרו של צה״ל ובתהליך המוכנות שלו לאתגרים הקרובים. הרמטכ״ל ימשיך לקיים דיוני שיבוצים על פי תכנון, בהתאם לסמכויותיו, ויעבירם לאישור השר כנדרש. אנו ממשיכים לפעול ביתר שאת בכל הזירות; רק ביומיים האחרונים בפעולת צה״ל, חוסל רמטכ״ל חיזבאללה וחוסלו עשרות מחבלים ברצועת עזה".

לסיום כתב הרמטכ"ל: "בנוסף, הבוקר הפעיל הרמטכ״ל תרגיל פתע מטכ״לי רחב היקף ברמת הגולן, כחלק מתהליך הטמעת הלקחים, החזרה לכשירות, חיזוק היסודות והגברת המוכנות האופרטיבית. הרמטכ״ל ממשיך להוביל את צה״ל אל מול האתגרים המבצעיים הקיימים בכלל הגזרות".

שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב כעבור שעה לרמטכ"ל: "אני מעריך את הרמטכ"ל, שיודע היטב שהוא כפוף לראש הממשלה, לשר הביטחון ולממשלת ישראל. אני לא מתכוון להתנצח בתקשורת. מבקר מערכת הביטחון יגיש את מסקנותיו בתוך 30 יום - ורק לאחר מכן אגבש את החלטותיי בנושא המינויים, כפי שמתחייב מתפקידי ומסמכותי".