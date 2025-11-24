"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרות היום • צפו
קשה לצפייה: אישה התעוררה בארון קבורה ומה כולל האיום של חיזבאללה? • צפו
בנק ישראל מוריד את הריבית ל 4.25% | נער חרדי חולץ מעגורן בגובה 36 קומות | עימות חריג בוועדת החוקה | חיזבאללה מאיים "ישראל צריכה להיות מודאגת" | מחזור שלישי לחטיבה החרדית 'חשמונאים' | ע"פ הדיווחים; גופת חלל נוסף נמצאה בעזה | תיעוד קיצוני יומי ותחזית מזג האוויר | צפו (היום בכיכר)
יס
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.
האם הכתבה עניינה אותך?
כן (89%)
לא (11%)
0 תגובות