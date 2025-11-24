כיכר השבת
בנק ישראל מוריד את הריבית ל 4.25% | נער חרדי חולץ מעגורן בגובה 36 קומות | עימות חריג בוועדת החוקה | חיזבאללה מאיים "ישראל צריכה להיות מודאגת" | מחזור שלישי לחטיבה החרדית 'חשמונאים' | ע"פ הדיווחים; גופת חלל נוסף נמצאה בעזה | תיעוד קיצוני יומי ותחזית מזג האוויר | צפו (היום בכיכר) 

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

  • ריבית בנק ישראל: בנק ישראל הודיע כי הריבית תרד ל-4.25%; הקלה של אלפי שקלים לנוטלי המשכנתאות.
  • חילוץ העגורן: נער חרדי בן 15 חולץ בשלום מראש עגורן, בגובה של 36 קומות לאחר 9 שעות.
  • ועדת החוקה: יו"ר רוטמן והיועמ"ש בליי בעימות חריף: "אתה לא תאיים עליי".
  • חיסול רמטכ"ל : במהלך הלוויה חיזבאללה מאיים בנקמה, אך שוקל להימנע מהסלמה חריפה.
  • חטיבת ה: חטיבת "החשמונאים" פתחה מחזור שלישי, 140 טירונים חרדים הצהירו אמונים.
  • חטוף נוסף אותר ברצועה: דויוח: שרידי חלל חטוף ישראלי אותרו במחנה נוסיראת ברצועה.

  • כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

    • צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

    בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

    0 תגובות

    4
    האשה שהתעוררה זה פשוט מפחידדד, איך חשבו לקבור אותה😱😱😱
    מפחיד
    3
    קשה לצפייה: אישה התעוררה בארון קבורה איפה זה לא ראיתי?
    מוישי
    מייד אחרי התחזית. יש כל יום תיעוד קיצוני הם שומרים אותנו במתח עד הסוף 😇
    אנונימי
    אפשר לדלג לסוף
    אמיתי
    2
    כל הכבוד לחטיבת חשמונאים עלו והצליחו גיבורים
    שולמית
    כוחנו הוא רק בלימוד התורה ולא לשקר לעצמנו שאם כח וכח .... כוחנו בתורה הקדושה
    מוישי
    1
    הרבה יותר מפחיד התיעוד של החשמונאים כואב הלב
    איש ההשקפה הצרופה

