תוכנית 'דבר ראשון' היום (ראשון), בהגשתו של יוסי סרגובסקי מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

היום בתוכנית; קבוצת לוחמים בני הציבור הסרוג, פנו לרמטכ"ל לפני עתירה לבג"’ץ באמצעות ארגון 'חותם' בדרישה לקבל תנאי שירות כמו לחיילים חרדים. נדבר עם מנכ"ל הארגון - הרב אביעד גדות, על הבקשה שמגיעה משום מה רק ב- 2025, והאם יש הבנה בציבור הדתי לדרישות החרדיות.

בנוסף; המסבירן החרדי והאיש שמכיר לכלל הציבור את העיר בני ברק ואת עולמם של ציבור בני התורה, חיליק רוזנברג בריאיון מיוחד על הרעיון, הסיורים הקולינריים בליל שישי, וגם, על השאלות הנוקבות שהולכות ומתרבות מאז השביעי באוקטובר, והאם בכלל יש סיכוי לאחדות?

ואחרי כל השאלות והבקשות משה מנס המגיש האגדי של התוכנית, שמצוי בימים אלו בשליחות חשובה בארה"ב, ידבר איתנו משם.

בנוסף בכותרות היום;

• ברקע סאגת חוק הגיוס, מכתבים נדירים של מרן הרב שך ומרן הרב שטיינמן נחשפים לראשונה, במכתבים מבהירים גדולי ישראל, כי דחיית גיוס "תורתו אומנותו" ניתנת רק למי שהיינו באמת עומד בקריטריונים.

• במחסום עופר נתפס אדם כשהוא לבוש במדי רב-סרן, ואיתו שני תושבי יו"ש ללא אישורי כניסה. מעקב מוקדם אחרי הרכב זיהה את החשוד, כשהוא מעלה את לרכבו את שני החשודים בכביש 443. כשהגיע החשוד למחסום, בדיקה קצרה גילתה כי שירותו במילואים הסתיים לפני מספר חודשים. כל המעורבים, נלקחו למעצר.

• אחרי שבג"ץ החליט להקפיא את מינויו של שר המשפטים יריב לווין, ללוות את חקירת הפצר"ית, השופט בדימוס יוסף בן חיים. לווין פנה היום בדרישה לבג"ץ לבטל את הקפאת המינוי, וכינה את החלטת בג"ץ "שיא חדש של חרפה".

• בעקבות מסקנות וועדת תורג'מן, החליט הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, להטיל צעדים פיקודיים ואחריות אישית על חלק ממפקדי צה"ל בזמן השביעי באוקטובר. חלק מהקצינים ביניהם גם ראש אמ"ן לשעבר, ומקפדי יחידות יחידות נבחרות, זומנו לפגישות דחופות.

• פיקוד מרכז במשטרת ישראל סיים הבוקר את החקירה בנוגע לתקיפתה של ח"כ לימור סון הר-מלך על ידי שוטרי מגב לפני כשלוש שנים, התיק נסגר מחוסר עניין לציבור.

תוכן הפקה וכתיבת תוכן; נריה סעדיה ויוסי סרגובסקי