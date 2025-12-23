כיכר השבת
פנינת הדף

מה זה משנה אם עבר חצות או לא?

האם יש חיוב לדאוג לקיום המצווה עוד לפני שהגיע זמנה | והאם צריך לנסוע מערב יום טוב לעיר אחרת | מה הוכיח ה'נשמת אדם' ואיך דחה ה'דבר יהושע' את הראיה? | פנינת הדף היומי בהגשת הרב אסף רצון • צפו

פנינת הדף היומי מתוך "דבר ראשון" (צילום: כיכר השבת)

מסכת זבחים, דף ק' -

ישנו דיון מעניין באחרונים, האם אדם מחוייב לדאוג לקיים מצווה עוד לפני שהגיע הזמן שלה, לדוגמא, אדם שלא יכול לקיים מצווה מסויימת כמו נטילת לולב בעיר שלו, האם הוא מחוייב לנסוע מערב יום טוב לעיר אחרת, כדי ששם יוכל לקיים את המצווה, או שנאמר שכרגע אין עליו עדיין את החיוב של המצווה.

בספר נשמת אדם להביא ראיה מהסוגיה שלנו. בסוגיה שלנו נאמר שאונן פטור מהקרבת קרבן פסח, אבל אמר אביי שזה תלוי. אם הוא נעשה אונן קודם חצות, אז ברגע שחל חיוב המצווה, בזמן חצות, הוא נדחה מעשיית הפסח, אבל אם הוא נעשה אונן לאחר חצות, ממילא בחצות הוא כבר התחייב בקרבן הפסח, ולכן הוא צריך לשלוח את קרבנו כדי שיעשו אותו, והוכיח מכאן הנשמת אדם, שאם נאמר שחובת המצווה חלה על האדם עוד לפני שהגיע זמן המצווה, אם כן מה ההבדל בין אם הוא נעשה אונן לפני או לאחר חצות? הרי בכל מקרה הוא כבר מחוייב, אלא מכאן רואים שהחובה לא חלה, עד שמגיעה שעת המצווה.

אבל בספר דבר יהושע חלק עליו וכתב שמהסוגיא שלנו רק מוכח שהמצווה לא חלה על האדם עד שהגיע זמנה, שזה פשוט, אבל אין ראיה מהסוגיא שלנו האם מוטל על האדם לדאוג לקיום המצווה עוד לפני שהיא הגיעה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהדף היומי:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר