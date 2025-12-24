מילה אחת בגט, שיבשה את כל הליך הגירושין

בספר עונג יום טוב מובאת שאלה לגבי כהן חלל - שהוא פסול לכהונה, שעמד לגרש את אשתו, ונשאלה השאלה האם ניתן לכתוב בגט פלוני בן פלוני הכהן, כמו שכותבים בדר"כ, כי לפי הנוסח הזה עלולים להתבלבל ולחשוב שגם המגרש בעצמו הוא כהן כשר.

בספר אור שמח הוכיח בצורה נפלאה מהסוגיא שלנו שאין בכך שום בעיה, ושהמילה הכהן יכולה להיות משוייכת רק לאבא: בסוגיא שלנו הובאה דעת רב אשי שסובר שפנחס לא התכהן, לא קיבל את הכהונה עד ששם שלום בין השבטים בימי יהושע, כי יש פסוק ביהושע "וישמע פינחס הכהן" שלא מצאנו פסוק שבו הוא נקרא כהן אלא זה. וכתב רש"י שאמנם מצאנו כבר כמה פסוקים קודם לכן, גם בתורה עצמה שנאמר "פנחס בן אלעזר הכהן", ורואים מכאן שתיבת הכהן עולה רק על אלעזר ולא על פנחס. אם כן יש כאן ראיה שרק כשכתובה המילה הכהן מיד אחר שמו של האדם, זה סימן שהוא כהן, אבל אם נכתב פלוני בן פלוני הכהן, אין שום ראיה שאותו אדם בעצמו הוא כהן, אלא רק שאביו הוא כהן.

ובאמת מצאנו שמובא בכמה ספרים שראוי לכתוב את המילה הכהן או לאחר שם הבן, כמו אלעזר הכהן בן אהרון, או לכתוב פעמיים אלעזר הכהן בן אהרון הכהן, כדי להבדיל בין כהן כשר לכהן פסול.