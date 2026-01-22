כיכר השבת
שוכחים את המטרה?  הקשר המדהים שמגלה החסידות בין שכחה לבין הקושי להוציא כסף

כיצד מבצעים את פעולת הקמיצה בבית המקדש ומה ענה רבא לאביי | ההסבר החסידי של ה'דברי ישראל' ממודז'יץ על שורש מידת הקמצנות | מדוע השכחה היא הגורם לכך שאדם מתקשה להוציא ממון | ואיך זיכרון התכלית הופך את הרכוש לפיקדון ביד האדם | פנינת הדף היומי בהגשת הרב אסף רצון • צפו

מסכת מנחות, דף יא'

מסכת מנחות, דף יא'

אנחנו ממשיכים לעסוק בדיני קמיצה של מנחות. בדף שלנו שואל אביי את רבא, כיצד קומצין, איך בפועל עושים את פעולת הקמיצה? עונה לו רבא כדקמצי אינשי, זאת אומרת, כמו שאנשים רגילים לקמוץ.

בספר 'דברי ישראל' של רבי ישראל ממודז'יץ, פירש את הסוגיא על דרך החסידות: כשאביי שואל את רבא כיצד קומצין, הוא התכוון לשאול אותו על מידת הקמצנות, איך זה יכול להיות שלפעמים אנשים מקמצים, או כמו שאומרים היום מתקמצנים, לא מוכנים להוציא כסף גם על דברים מאוד חשובים? עונה לו רבא "כדקמצי, אינשי" המילה אינשי משמעותה "שכחה" כמו שכתוב "כי נשני אלוקים את כל עמלי", אז באמת עונה רבא לאביי כך:

"אתה יודע למה לפעמים אנשים קמצנים, מתי מתגברת עליהם מידת הקמצנות? כשהם שוכחים, כשאדם שוכח למה הוא נמצא בעולם הזה, מה התכלית לשמה הנשמה שלו ירדה לכאן, למה יש לו בכלל את כל הדברים שיש לו, הנכסים הרכוש וכולי, אז הוא חושב שהכל זה בשבילו, והכל צריך להישאר אצלו, ואז מתעוררת מידת הקמצנות, אבל ברגע שאדם זוכר שכל מה שיש לו זה רק פיקדון מאת השם יתברך, אז הוא יוכל להשתמש בהכל בתבונה, בהתאם לתפקיד שלו בעולם הזה.

