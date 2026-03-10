חיים באיז"י עם הרב אסף רצון - צילום: כיכר השבת חיים באיז"י עם הרב אסף רצון | צילום: צילום: כיכר השבת 10 10 0:00 / 33:13 חיים באיז"י עם הרב אסף רצון ( צילום: כיכר השבת )

הרב צפניה רענן - ראש כולל ומו"ץ במודיעין עילית, מסביר בראיון מרתק ומלא תובנות כי בניית קשר זוגי איתן דורשת "רישיון" והכנה מעמיקה, בדיוק כמו נהיגה על הכביש. הרב מדגיש כי הטעות הנפוצה ביותר היא הניסיון לשנות את בן הזוג, בעוד שהסוד האמיתי טמון בהבנת השוני המהותי בין האיש לאישה - שוני שדומה לפלוס ומינוס בחשמל היוצרים יחד אור גדול. לדבריו, הבעל הוא "המנוע" של הבית ועליו מוטלת האחריות להעניק לאישה את הביטחון בכך שהיא אהובה ומוערכת דרך מילים טובות, עזרה מעשית ויחס אישי. הרב רענן חותם בקריאה לבעלים לראות את הטוב שבנשותיהם ולהפוך את רגעי השגרה, כמו הקידוש בליל שבת, להזדמנות להכרת תודה פומבית שתשנה את האווירה בבית כולו.