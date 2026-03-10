כיכר השבת
פלוס ומינוס

"הייתי בטוח שאני אשנה אותה" | זאת הטעות שעושים רוב הגברים וכך זה יימנע

הרב צפניה רענן חושף בראיון מרתק את הטעות היסודית של גברים רבים, שלא מבינים את השוני בין גבר לאשה |חידושו של הרב גאנצפריד על היחס בין עבודה במשך השבוע, לבין מנוחה בשבת | הרב משה רבי על 'נחיתת אונס' - הרגע בו הבעל חוזר הביתה | החבר שעזר, ואז ביקש בחזרה עזרה לא מוסרית | כלכלת המשפחה - האם ואיך כדאי לדבר עם ילדים על 'כסף' | פרק חדש של חיים באיז"י - התכנית שתפתח לכם את הראש, ואולי גם את הלב • צפו  (חיים באיז"י)

חיים באיז"י עם הרב אסף רצון
חיים באיז"י עם הרב אסף רצון| צילום: צילום: כיכר השבת
חיים באיז"י עם הרב אסף רצון (צילום: כיכר השבת)

הרב צפניה רענן - ראש כולל ומו"ץ במודיעין עילית, מסביר בראיון מרתק ומלא תובנות כי בניית קשר זוגי איתן דורשת "רישיון" והכנה מעמיקה, בדיוק כמו נהיגה על הכביש. הרב מדגיש כי הטעות הנפוצה ביותר היא הניסיון לשנות את בן הזוג, בעוד שהסוד האמיתי טמון בהבנת השוני המהותי בין האיש לאישה - שוני שדומה לפלוס ומינוס בחשמל היוצרים יחד אור גדול. לדבריו, הבעל הוא "המנוע" של הבית ועליו מוטלת האחריות להעניק לאישה את הביטחון בכך שהיא אהובה ומוערכת דרך מילים טובות, עזרה מעשית ויחס אישי. הרב רענן חותם בקריאה לבעלים לראות את הטוב שבנשותיהם ולהפוך את רגעי השגרה, כמו הקידוש בליל שבת, להזדמנות להכרת תודה פומבית שתשנה את האווירה בבית כולו.

איזי במשפחה - עם הרב משה רבי, והפעם על 'נחיתת האונס' של הבעל בבבית, לאחר יום עמוס בחוץ. מדריך קצר לעומדים על מסלול הנחיתה.

הארה מ - הרב גאנצפריד, בעל 'קיצור שולחן ערוך', בהסר חדשני על איך היחס שלנו לעבודה בימות השבוע, משפיע על איכות המנוחה שלנו בשבת.

התשובות שלכם לשאלה השבועית מהשבוע שעבר - מה עושים כשחבר שעזר לכם מאוד בעבר, מבקש חזרה טובה, אבל לא כ"כ מוסרית? וכמובן, שאלה חדשה.

ניכּר בכּיסו - פינת כלכלת המשפחה עם משה קרויזר - והפעם על שאלת השאלות כמעט בכל בית - האם לדבר עם ילדים על כסף, ואם כן - איך וכמה.

פרק חדש של  - צפיה נעימה, ואל תשכחו לחיות באיזי...

קרדיטים:

כתיבה והגשה: הרב אסף רצון

הפקה: אשר רוט

בימוי: אבי לודמיר

צילום: למי עזוז, אבי לודמיר

עריכה: יוסי גרוסמן, למי עזוז, דוד והבה, שלמה רוטנברג

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחיים באיז"י:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר