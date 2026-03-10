הרב צפניה רענן - ראש כולל ומו"ץ במודיעין עילית, מסביר בראיון מרתק ומלא תובנות כי בניית קשר זוגי איתן דורשת "רישיון" והכנה מעמיקה, בדיוק כמו נהיגה על הכביש. הרב מדגיש כי הטעות הנפוצה ביותר היא הניסיון לשנות את בן הזוג, בעוד שהסוד האמיתי טמון בהבנת השוני המהותי בין האיש לאישה - שוני שדומה לפלוס ומינוס בחשמל היוצרים יחד אור גדול. לדבריו, הבעל הוא "המנוע" של הבית ועליו מוטלת האחריות להעניק לאישה את הביטחון בכך שהיא אהובה ומוערכת דרך מילים טובות, עזרה מעשית ויחס אישי. הרב רענן חותם בקריאה לבעלים לראות את הטוב שבנשותיהם ולהפוך את רגעי השגרה, כמו הקידוש בליל שבת, להזדמנות להכרת תודה פומבית שתשנה את האווירה בבית כולו.
איזי במשפחה - עם הרב משה רבי, והפעם על 'נחיתת האונס' של הבעל בבבית, לאחר יום עמוס בחוץ. מדריך קצר לעומדים על מסלול הנחיתה.
הארה מפרשת השבוע - הרב גאנצפריד, בעל 'קיצור שולחן ערוך', בהסר חדשני על איך היחס שלנו לעבודה בימות השבוע, משפיע על איכות המנוחה שלנו בשבת.
התשובות שלכם לשאלה השבועית מהשבוע שעבר - מה עושים כשחבר שעזר לכם מאוד בעבר, מבקש חזרה טובה, אבל לא כ"כ מוסרית? וכמובן, שאלה חדשה.
ניכּר בכּיסו - פינת כלכלת המשפחה עם משה קרויזר - והפעם על שאלת השאלות כמעט בכל בית - האם לדבר עם ילדים על כסף, ואם כן - איך וכמה.
פרק חדש של חיים באיז"י - צפיה נעימה, ואל תשכחו לחיות באיזי...
קרדיטים:
כתיבה והגשה: הרב אסף רצון
הפקה: אשר רוט
בימוי: אבי לודמיר
צילום: למי עזוז, אבי לודמיר
עריכה: יוסי גרוסמן, למי עזוז, דוד והבה, שלמה רוטנברג
